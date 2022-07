Incrementan atenciones por gastroenteritis en Gómez Palacio

En lo que va del mes de julio las hospitalizaciones por enfermedades gastrointestinales en menores de 4 a 6 años ha aumentado en un 10 por ciento en el Hospital General de Gómez Palacio, indicó Antonio Herrera, director de dicha institución, aunque aseguró no tener la cifra exacta de las incidencias.

Añadió que pese a la situación la estancia de los menores no es prolongada, atendiendo únicamente deshidratación, la cual ha sido el factor que se ha presentado, "con nosotros llegan ya casos complicados, o sea un niño con gastroenteritis pero deshidratado, claro que hay niños que su caso no llega hasta el internamiento… lo que complica el estado de salud del menor es la deshidratación, si el niño vomita, pierde líquidos en las evacuaciones por eso pasa".

Explicó también que los casos que han atendido se debe a que los padres no llevaron al niño a tiempo con el médico, pudo haber fracasado el tratamiento o la enfermedad se agravó hasta llegar a la estancia en el instituto, por lo que indicó que quienes presentan malestar, acudan primero con su médico familiar, quien les proporcionará el tratamiento necesario, "cuando el menor comienza a padecer la enfermedad, lo primero es acudir con su médico, este les hará las recomendaciones dietéticas para controlar y eliminar el padecimiento".

Antonio Herrera comentó que estas situaciones se derivan al consumir alimentos en estado de descomposición, ya que por las altas temperaturas se agiliza el proceso, al igual que tener malas técnicas de higiene como no lavarse las manos antes de comer o después de ir al baño, que el entorno donde conviven se encuentre sucio, al igual que consumir agua contaminada, ya sea que no se haya hervido previamente o este purificada, "comer antojos en la calle y con esto hablamos también de salir a restaurantes y no lo que se puede cocinar en casa con los cuidados de higiene, todo esos son los factores", añadió el directivo.

Finalmente comentó que para evitar este tipo de enfermedades gastrointestinales se lave y desinfecte las frutas y verduras antes de ser consumidas, "lavado frecuente de manos, tomar agua que no este contaminada y tener la certeza que lo que comamos esta hecho con todas las medidas de higiene, refrigerar los alimentos para que no se descompongan".

