Incierto, recurso para Alerta de Género

En vísperas de la discusión del Presupuesto de Egresos 2023, en Durango se desconoce el recurso que se destinará para atender la Alerta por Violencia de Género.

"No hay una cifra pero vamos a pugnar porque sea más porque la Secretaría de Gobernación nos puso esta alerta y tenemos toda la justificación para que se incremente", dijo la diputada local Marisol Carrillo.

Ejemplificó que en el caso del municipio de Durango, sigue trabajando en la atención a los diferentes indicadores que implicó la Alerta por Violencia de Género, como es el caso de la implementación de la aplicación SOS Seguras. Dijo que este tema en particular fue planteado en una reunión con el Presidente Municipal de la capital, para que dicha aplicación funcione en todos los sistemas operativos de teléfonos celulares.

Como presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso del Estado, aseguró que se tendrán acercamientos con los Institutos Municipales y el Instituto Estatal de las Mujeres, así como la Secretaría de Finanzas para vigilar la correcta aplicación de los recursos destinados a atender la Alerta.

"No podemos seguir permitiendo que el dinero se vaya a un fondo que no se utilizó y en programas que no se justifican", comentó.

A la par, reiteró que Seguridad Pública de la capital recibió 11 millones de pesos que no se ejercieron en capacitación; "partiendo de ahí, no podemos permitir este tipo de corrupción ni desfalcos en ninguna institución de gobierno, menos en mujeres", acusó la legisladora.

Señaló que deben cambiar las políticas, información y prevención, pues la violencia de género es cometida principalmente por hombres y la mayoría de las actividades que se realizan están dirigidas a mujeres.

Bajo estas circunstancias, el Congreso del Estado fue escenario del Primer Foro para Hombres en Razón de Violencia de Género al que acudieron diputados locales, magistrados del Poder Judicial y funcionarios de gobierno.

Al emitir su mensaje de bienvenida, la legisladora informó que Durango ocupa el séptimo lugar a nivel nacional en situación de violencia, donde además se tiene un registro de 15 feminicidios.

"Entre más denunciamos más violentadas somos (...) Ustedes, hombres como funcionarios públicos que están en las instituciones como es la Fiscalía o el Poder Judicial, deben trabajar con perspectiva de género desde el cobijo, donde las mujeres no pasen ese calvario", agregó.

Durante su ponencia, la activista María Eugenia Campos Zavala resaltó que la intención del foro es generar conciencia entre los hombres que están en la toma de decisiones.

"Tenemos que reeducarnos para erradicar prácticas culturales", advirtió.