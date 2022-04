Incidentes menores durante consulta en Gómez Palacio y Lerdo

En Lerdo eran casi las 10 de la mañana cuando fue violado el candado de la portón de la escuela Francisco Sarabia, casilla donde se ubican las secciones 0705 y 0712. En elecciones comunes por puestos de elección popular regularmente esta escuela es una de las que recibe más cantidad de votantes.

Los encargados de la casilla por parte del INE estuvieron desde las 7 de la mañana para instalarla pero nadie les abrió, por lo que mandaron llamar a una supervisora quien a su vez mandó traer un cerrajero para poder abrir el portón.

En la escuela primaria Francisco Sarabia, ubicada en la confluencia de las calles Morelos y Matamoros las personas no pudieron ejercer su derecho a votar en esta consulta popular desde las 8 de la mañana hubo algunas personas que se retiraron debido a que no se había abierto la puerta de la escuela. No localizaban al intendente.

Desde las 9 de la mañana había al menos 30 personas esperando en el exterior de la escuela.

El intendente de la escuela que debería haber abierto la puerta llego faltando 10 minutos para las 10 de la mañana. Las personas pudieron votar aproximadamente a las 10:30 de la mañana y ya había unas 60 formadas aunque el proceso se llevó rápido. En el lugar había una mujer llamada Paulina Rodríguez quien reconoció que no le correspondía votar ahí pero era simpatizante de AMLO y acudió para ver si se podría llevar a cabo la votación.

TAMBIÉN LEE Revocación no enciende y registra poca participación

En Coahuila se alcanzó el 13 % y en Durango solo el 6.99 % de participación al cierre de la edición

Mas tarde llegaron elementos de la Policía Metropolitana ante un reporte realizado pero no pasó a mayores.

PARTICIPACIÓN EN GÓMEZ

En la escuela primaria federal José Santos Valdez, ubicada en el fraccionamiento San Alberto, de Gómez Palacio, fue una de las que concentró más cantidad de secciones y posibles votantes.

Se recibió la votación de personas de 8 secciones para la consulta popular de Revocación de Mandato y según el personal del INE encargado de la casilla, aproximadamente unas 300 personas habían asistido a votar hasta minutos antes de las 13:00 horas del domingo.

VER MÁS 'Voy a seguir sirviendo hasta 2024', asegura AMLO tras consulta de Revocación

El mandatario reitero que la democracia es el poder del pueblo

Pudieron abrir sin contratiempos a las 8 de la mañana, ya que para esa hora ya estaban las mesas instaladas.

De acuerdo con datos del INE, se proyectó instalar la totalidad de las casillas de Lerdo en 29 secciones, la totalidad de las casillas de Gómez Palacio en 62 secciones; en 4 secciones se colocaron todas las casillas de Mapimí, igual que en el caso de Tlahualilo y se colocaron todas las casillas en 6 secciones en Cuencamé. En Durango, capital, se instalaron todas las casillas en 124 secciones.

En promedio se instaló la tercera parte de las casillas que normalmente se instalan en elecciones.

Las casillas debieron abrir a las 8 de la mañana pero hubo contratiempos en algunas partes como fue en el caso de la escuela Francisco Sarabia en Lerdo.