Inauguran X Simposium de Seguridad 'De Frente al Futuro' en Torreón

Este miércoles se inauguró en Torreón el X Simposium de Seguridad "De Frente al Futuro" que organiza Industria Peñoles y Fresnillo PLC en conjunto con el Sindicato Minero FRENTE.

El evento se tiene programado del 16 al 18 de noviembre y están presentes más de 600 colaboradores de empresas mineras de 23 secciones sindicales de los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Sonora y Zacatecas.

Habrá conferencias, mesas de análisis y paneles y en ellos se compartirán las experiencias y mejores prácticas para promover una cultura de seguridad en beneficio de los trabajadores, las familias y las empresas.

En la inauguración estuvieron presentes Carlos Pavón Campos, secretario general del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE; Octavio Martín Alvídrez Ortega, director general de Fresnillo PLC; Rafael Rebollar, director general de Industrias Peñoles y Sergio Fernando Alanis Ortega, director general de Baluarte Minero, entre otros directivos y comités de secciones sindicales.

En su intervención, Carlos Pavón Campos agradeció a Industria Peñoles y Fresnillo PLC por su anfitrionía y dijo que hay la capacidad de salir adelante, sobre todo después de la pandemia por la COVID-19.

Indicó que como Sindicato, buscan llegar a cero accidentes y que las empresas están en la misma sintonía. Destacó que por primera vez el Simposium se realiza en La Laguna y que en esta ocasión, el programa es extenso, claro y muy enfocado.

"Nosotros no andamos buscando que aprobemos una ley de la OIT para la seguridad. Nosotros debemos practicar la seguridad, no queremos que nos digan qué tenemos que cumplir, nosotros tenemos que cumplir con ley o sin ley", dijo.

Por su parte, Rafael Rebollar dijo que el trabajo en la seguridad nunca se acaba además de que es parte fundamental de la sostenibilidad y permanencia de las empresas.

"Debemos trabajar sin exponer a nuestro personal a riesgos críticos no controlados y para ello, nos encontramos implementado la estrategia para la gestión del alto potencial, basada en la correcta gestión de los riesgos críticos mediante la aplicación de controles críticos y este, es precisamente el eje central de nuestro Simposium", destacó.

Añadió que desde 2012, a nivel mundial, los principales representantes de la minería de oro, plata, cobre, acero y otros minerales han trabajado e implementado la gestión de riesgos y controles críticos reduciendo las fatalidades en un 52%, de 90 a 43, así como la tasa de frecuencia de fatalidad de 0.33 a 0.17.

Mencionó que lo anterior es importante para trabajar de forma segura y de este modo, contribuir al bienestar personal, organizacional y social.

En su discurso, Octavio Martín Alvídrez Ortega, señaló que en estos tres días se hablará de la seguridad que tiene que ver con la salud, el medio ambiente y con la relación con las comunidades.

"En seguridad es un reto que no permite descanso, es un reto que en el día a día, que en el turno a turno tenemos que realizar.

Ambos, Sindicato, empresa, todos los colaboradores, estamos del mismo lado, en la seguridad, cuando nos activamos todos para hacerlo es cuando podemos llegar al éxito", apuntó.

Finalmente, Alanis Ortega, director general de Baluarte Minero destacó el cuidado de la seguridad. Dijo que este año se han registrado accidentes fatales en algunas minas del país y que "son cosas que no podemos permitir que sigan sucediendo". Dijo que la seguridad depende de las empresas ya que son el principal elemento en la toma de decisiones.

Agregó que hay cinco razones por las cuales ocurren los accidentes en minas y son porque no hay equipo de protección personal, no hay capacitación, no existen procedimientos en las zonas de trabajo o éstas últimas tienen condiciones inseguras.

"En esas cuatro áreas hemos trabajado muchísimo y creo que hay cambios fundamentales a través de tecnología, a través de muchas cosas que se han hecho en las unidades. El quinto elemento se llama actitud, que queramos hacer las cosas".

La ceremonia de inauguración del evento se hizo en punto de las 9 de la mañana en el Centro de Convenciones de Torreón y también se procedió a la Firma del compromiso con la seguridad.

Este día habrá conferencias con temáticas cómo Gestión de prácticas de liderazgo, Teatro: De Frente al futuro, Gestión de riesgos críticos, Gestión de Incidentes y Reportabilidad, Encuesta LEAL...su importancia y trascendencia y De FRENTE al futuro...Estrategias a partir de LEAL.