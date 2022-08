Inauguran Dr. Vagón 'El Tren de la Salud' en Gómez Palacio

Este jueves quedó inaugurada la ruta 80 del Dr. Vagón "El Tren de la Salud" en la antigua estación del municipio de Gómez Palacio, a espaldas de la presidencia municipal.

El tren equipado como clínica ambulante comenzó a brindar servicios médicos gratuitos a la población abierta desde las 6 de la mañana y estará en la ciudad hasta el próximo domingo 14 de agosto, con límite de atención hasta las 5 de la tarde. Los vagones cuentan con medidas sanitarias . Tienen detectores de concentración de dióxido de carbono y los aires acondicionados cuentan con filtros de grado hospitalario, etcétera.

En el corte de listón estuvieron presentes el secretario de Salud de Durango, Sergio González Romero; la alcaldesa de Gómez Palacio, Anabelle Gutiérrez Ibarra; y la coordinadora de Fundación Grupo México, Jessica Pons Fernández. También estuvo el subdirector de Gestión Pública en Grupo México y Transportes, Jorge Peralta Sánchez; el gerente médico del Dr. Vagón, Ricardo Reyes Díaz; la directora de Salud Municipal, Rosa Lilia López Moreno; y Rafaela Zapata Morales, secretaria general de la Sección 188 del Sindicato de Trabajadores de la Salud; entre otras autoridades municipales, estatales y sindicales.

(FERNANDO COMPEÁN)

Desde el vagón Farmacia, el gerente médico del Dr. Vagón dijo que están muy contentos de llegar a Gómez Palacio y que el servicio que ofrecen es universal, es decir, para toda la ciudadanía con o sin seguridad social.

"El objetivo primario es llegar a las comunidades de difícil acceso donde los servicios de salud están limitados...ahorita nos hemos estado enfocando mucho en ser estos brazos operativos o auxiliares para todos los servicios de salud a nivel estatal que se han visto totalmente rebasados por el tema de la COVID, de la pandemia, que estuvieron detenidos.

De alguna forma nosotros venimos a darle fluidez a estos pacientes que tienen rezagados, a aquel paciente diabético, aquel paciente hipertenso que no han tenido un adecuado control, aquel paciente quizá pediátrico que no llevaba un seguimiento de crecimiento, a la mujer embarazada que no llevaba un control prenatal", explicó.

En su discurso, la presidenta municipal dijo que en los últimos años los seres humanos "aprendimos el valor real de la salud" y las consecuencias de no tenerla. Por ello, comentó que esta es una ocasión especialmente significativa ya que Gómez Palacio fue tomado en cuenta como destino para traer beneficios a la ciudadanía. Recordó que la última vez que el Dr. Vagón visitó Gómez Palacio fue en noviembre de 2019.

Por su parte, Jessica Pons Fernández dijo que están muy contentos de estar en Gómez Palacio y añadió que El Tren de la Salud tiene una capacidad para atender a 500 pacientes diarios, con el apoyo de sus aliados, como Ferromex, Fundación Farmacias del Ahorro, Laboratorios LAPI, Fundación Cáncer de Mama (Fucam), Grupo QP, Fundación NDS, y Cinemex, entre otros.

Se ofrecerán los siguientes servicios médicos: somatometría, medicina general, medicina interna, pediatría, ginecología, oftalmología, geriatría, psicología, dermatología, odontología, audiometría y nutrición. También clínica integral del paciente diabético, salud integral para la mujer, quiropráctica y rehabilitación física, psicología y planificación familiar. Dr. Vagón El Tren de la Salud cuenta con 17 vagones y un quirófano y con ello es posible brindar estudios de laboratorio y gabinete, consultas médicas generales y de especialidad y planificación familiar, se incluyen consejerías, vasectomías y colocación de dispositivos intrauterinos. La entrega de medicamentos es sin costo.

El subdirector de Gestión Pública indicó que en Torreón y Gómez Palacio se cuenta con 100 kilómetros de vía y se genera una gran conexión por todo el país y Estados Unidos por lo que se considera el corazón de Ferromex. En este sentido, para ellos es muy importante asistir a esta plaza y contribuir a que sus habitantes tengan la posibilidad de recibir los servicios médicos que ofrece el Dr. Vagón.

FUNCIONES DE CINE

A partir de hoy y hasta el 13 de agosto a las 8 de la noche se tienen programadas funciones de cine sin costo para la población. Para los primeros 120 asistentes habrá palomitas y bebidas gratis y los niños y niñas recibirán un regalo sorpresa.

VAGÓN EN MAPIMÍ

Del 16 al 19 de agosto, el Dr. Vagón se trasladará hasta la comunidad de Bermejillo, en el municipio de Mapimí. Se ofrecerán todos los servicios antes mencionados en el mismo horario.