Inauguran comedor comunitario en GP

"Vengo a regresarles lo que hace tres años dejaron que les quitaran con eso dizque de la pandemia, porque después acabó la pandemia y no les regresaron nada. Pero aquí estoy yo, ya llegué, ya no me voy… tenemos que poner en orden la casa, en orden todo lo que nos quitaron y que les quitaron sobretodo a ustedes que son el pueblo de Gómez Palacio y son lo que nos interesa, para quienes trabajamos y vamos a seguir trabajando", dijo la alcaldesa Leticia Herrera.

A nueve días de iniciar su gestión, la alcaldesa cortó el listón de apertura del Comedor Comunitario 14 de Noviembre, además de poner en marcha el programa Caravanas con Estrella, ambos operados por la Dirección de Bienestar Social.

Acompañada de integrantes del Cabildo y funcionarios que forman su equipo de trabajo, la alcaldesa manifestó su emoción por regresar a ese sector popular y poner al alcance de la gente la posibilidad de tomar un almuerzo o una comida a bajo costo o incluso gratuito, y adelantó que su intención es reabrir los ocho comedores comunitarios que dejó al término de su Administración y cerrar este nuevo periodo con dos más, para sumar diez en total.

La alcaldesa recibió palabras de agradecimiento de parte de las beneficiarias y encargadas del comedor comunitario, a lo que respondió con la petición de dar atención a la gente con cariño y pasión por servir a Gómez Palacio.

En el evento, celebrado en la placita de la colonia 14 de Noviembre, la alcaldesa arribó cuando ya 15 asociaciones civiles ofrecían y brindaban atención a los habitantes del sector, por lo que recorrió los distintos módulos agradeciendo de manera directa a los activistas por su apoyo.

Cabe señalar que la caravana ofreció consultas médicas y medicinas gratuitas, atención psicológica, asesoría jurídica, servicio de vacunación antirrábica y desparasitación de mascotas, examen de la vista gratuita y lentes a bajo costo (de acuerdo con la graduación y armazón elegida), examen del iris para la detección de ciertas enfermedades y fisioterapia.

Apoyos en especie y la donación de ropa y calzado en buen estado son otros servicios que también estarán ofertándose por parte de estas asociaciones en coordinación con la Dirección de Bienestar Social.