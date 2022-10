IMSS Torreón en busca de una solución por largas filas en farmacia

Una de las principales quejas desde hace muchos años de la derechohabiencia del IMSS son las grandes filas que se reportan diariamente en la farmacia ubicada sobre el bulevar Revolución de Torreón, que surte recetas médicas de pacientes de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 y del Hospital General de Zona (HGZ) No. 16.

Sobre el tema, el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila, Leopoldo Santillán Arreygue, dijo que una nueva farmacia es un proyecto a largo plazo y que en la actualidad en lo que se está trabajando es una división interna entre las farmacias.

"Las filas largas pues es la demanda, tenemos una sola farmacia que hemos estado viendo que trabaja para todo el complejo y que ahí es un tema de que nos vamos a organizar en cómo surtir las recetas. Una nueva farmacia es un proyecto a largo plazo, una división entre las farmacias interna es en lo que estamos trabajando", apuntó.

Diariamente, se concentra un gran número de personas a las afueras de la farmacia. La espera es de varias horas y ello genera molestia, sobre todo porque hay quienes tienen problemas de movilidad.

En agosto de este año, Daniel acudió a la farmacia por un medicamento que debe surtir cada mes y denunció a El Siglo de Torreón que no estaban atendiendo en todas las ventanillas, lo que resultaba insuficiente para atender a todas las personas en el horario establecido.

"La cosa es que están las filas enormes, es mucha aglomeración, la gente no alcanza a surtir los medicamentos y tienen que dar varias vueltas, gastar dinero y su tiempo, gente como yo que tenemos que estar en el trabajo y no puedo estar ahí todo el tiempo. Como las recetas tienen vigencia de tres días mucha gente pierde su medicamento porque no alcanzan a surtir, es mucha la gente que batalla y más los adultos mayores", declaró.

NO HAY DESABASTO EN EL IMSS, ASEGURAN

Por otro lado, Santillán Arreygue comentó que el Seguro Social no tiene problemas de desabasto y que "quizás, aisladamente haya claves que en el momento no tiene un derechohabiente. El desabasto nos implicaría que las 15 mil recetas que atendemos diario en la delegación no fueran atendidas y realmente son situaciones aisladas".

Proceso lento

Genera molestia.

* Diariamente hay molestia de la derechohabiencia que va por sus medicamentos a la farmacia.

* Desde muy temprano hay filas muy largas y en ocasiones se cae el sistema.

* Los usuarios han pedido al IMSS que se tomen acciones para agilizar el proceso de entrega de medicinas. Las recetas son del Hospital de Especialidades No. 71, así como de la clínica 16, ambas ubicadas sobre el bulevar Revolución.