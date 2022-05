El tan anunciado proyecto de un nuevo hospital del IMSS en Lerdo aún no es una realidad; el Instituto no ha garantizado los recursos al Estado para concretar el proyecto.

En su encuentro con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo; el gobernador José Rosas Aispuro abordó el tema en el que pedía garantía de que se contaría con los recursos suficientes para llevar a cabo el proyecto y así, el Estado junto con el Municipio de Lerdo, iniciar con la búsqueda del terreno.

"Estamos viendo lo del terreno… es un tema de los que traemos pendientes. Me dice el director que están viendo cómo garantizar… le dije 'si está el dinero y si me garantizan nosotros vemos cómo le hacemos para comprar el terreno, porque si lo adquirimos y no hay la garantía entonces eso nos preocupa", dijo el gobernador.

De acuerdo con el gobernador, el director del IMSS dijo que el tema de los recursos se vería con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHCP).

Por lo pronto aún no hay nada en concreto para llevar a cabo el anunciado proyecto de construcción de un nuevo hospital del Seguro Social en Lerdo.

El mandatario reconoció que el tema lo planteó inicialmente el ahora candidato a la alcaldía de Lerdo por la alianza entre el PAN, PRI y PRD, Homero Martínez.

"Es de los temas que efectivamente están sobre la mesa, reconozco que el presidente municipal con licencia, Homero Martínez, ha estado muy atento a ese tema", dijo Aispuro.

Y es que la idea que se planteó originalmente es que el Ayuntamiento y el Estado aportaran el terreno para que el proyecto fuera una realidad.

"Una nueva clínica que es muy importante… sería para mejorar los servicios a los derechohabientes del IMSS", explicó el mandatario.

HOSPITAL GENERAL

Sobre el tema del Hospital General de Gómez Palacio, cuyo edificio fue cedido para dar paso al IMSS- Bienestar, el gobernador aseguró que todo lo que se haga será respetando los derechos de los trabajadores.

"Estamos viendo los modelos que se tienen en otros lugares, lo que nosotros hemos dicho es que cualquier cuestión que se haga tendrá que ser siempre respetando los derechos de los trabajadores y desde luego garantizado que podamos tener un mejor servicio a la población", dijo.

En su encuentro comentó también que se habló de lo que han hecho en otras entidades del país y "nosotros lo que dijimos es que vamos a seguir analizando eso en coordinación con todo el personal que labora en esta institución".

La intención es garantizar los derechos de los trabajadores y mejorar la calidad del servicio que se presta a la población.

"Nosotros estamos abiertos, listos para poder trabajar en un esquema que nos permita fortalecer la coordinación y los esfuerzos en bien de la salud de la población", concluyó Aispuro.

Proyecto

Sin concretarse:

*El Instituto Mexicano del Seguro Social no ha garantizado los recursos para llevar a cabo el proyecto.

*El objetivo es que el municipio de Lerdo cuente con un hospital del IMSS.

*El Gobierno del estado de Durango se comprometió, junto con el Municipio, a adquirir un terreno.