Impulsan proyectos de vivienda vertical en Torreón

Francisco Torres Suárez, director de Ordenamiento Territorial y Urbanismo en el Ayuntamiento de Torreón, señaló que existen diversos proyectos de vivienda detonar que se podrían detonar en este municipio, de acuerdo a lo que se ha expuesto por parte de los desarrolladores en las reuniones relativas al Plan Director de Desarrollo Urbano.

"El tema de la vivienda vertical viene mucho, departamentos, se ha estado revisando en dónde sí y en dónde no, y hasta cuántos pisos, nos pusimos de acuerdo: en los corredores urbanos va, pero luego se pretenden hacer adentro de colonias, ahí no van, se pueden hacer dos o tres pisos pero no pretendan hacer en una colonia ocho o nueve pisos, porque los vecinos, nadie queremos que nos hagan un edificio atrás de nuestra casa", expuso.

En el caso del Centro de Torreón, desde hace años se ha mencionado la posibilidad de aprovechar los edificios que ya están construidos para impulsar el desarrollo de la vivienda vertical y, de esta forma, elevar la densidad poblacional del sector, que ha caído considerablemente en los últimos años. No obstante, el funcionario explicó que el principal problema en esta zona es la infraestructura en los servicios.

"El problemita que tenemos en el Centro es la infraestructura, sobre todo infraestructura hidráulica, si el drenaje está deficiente y hacemos un edificio nuevo, de nueve pisos, diez pisos, para, imagínese cuántos inquilinos, y tenemos un drenaje de ¿hace cuántos años que no se le mete drenaje al Centro? Yo creo que todavía debe haber tubería de barro de seis pulgadas, entonces se colapsa", comentó.

Torres Suárez dijo que sí se pretende impulsar la vivienda vertical en este sector pero lo primero sería revisar el tema de la infraestructura y la capacidad de los servicios.

"Por lo pronto, en la zona norte es donde más se impulsará esto", dijo.

La densidad poblacional en el Centro Histórico se estima en menos de 10 habitantes por hectárea y la recomendación de ONU Hábitat es 150, de modo que es una grave problemática que enfrenta el sector, además de temas de movilidad, accesibilidad, económico, a fin de mejorar sus condiciones.