Importación de leche de EUA no afectará a productores mexicanos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pese a que su gobierno se comprometió a importar 20 mil toneladas de leche de Estados Unidos, no afectará a productores mexicanos y garantizó que ya que se le seguirá comprando a precio de garantía todo el producto.

En conferencia de prensa matutina y a pregunta expresa, el Mandatario federal señaló que se requiere adquirir leche en el extranjero, reconoció que nuestro país no es autosuficiente en esta materia.

"No, se les va a seguir comprando la leche a un precio justo a todos los productores, hay precio de garantía. Tenemos para comprar toda la leche, pero nos hace falta, no somos autosuficientes y no queremos que nos falte la leche".

En Palacio Nacional, el Mandatario federal afirmó que la leche que se importe de Estados Unidos también servirá para mantener los precios en las lecherías del gobierno federal.

"Lo que falta para que no tengamos desabasto, y podamos mantener los precios en las lecherías Liconsa", dijo.

"¿Se garantiza que no afectara a los productores mexicanos?" se le insistió.

"No, para nada se mantiene el precio de garantía, que se ha ido incrementando para que ellos se beneficien", agregó.