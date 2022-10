Implementarán operativo de vigilancia por Halloween este fin de semana en Torreón

Se proyecta un despliegue por toda la ciudad con motivo del operativo por los festejos de Halloween y Día de Muertos, a fin de que se realicen en orden y sin incidentes.

El comisario, César Perales Esparza, director de Seguridad Pública Municipal en Torreón, dijo que será un indicador muy positivo que los niños puedan salir a celebrar pero no se permitirá que los jóvenes dañen viviendas o vehículos, lo que suele ser muy común en estas fechas, por lo que se reforzará la vigilancia en este sentido.

"Pueden disfrazarse, pueden pedir dulces, pueden deambular por la ciudad", comentó.

Señaló que el personal de Seguridad Pública, en coordinación con el estado, la Guardia Nacional y el Ejército, llevarán a cabo un despliegue de elementos por toda la ciudad, a fin de mantener la paz social y el buen orden en la vía pública.

"De diferentes modos, es detallado, no vamos a implementar la misma estrategia de seguridad en el oriente que en el poniente, porque no es la misma afluencia, no todos celebran el Halloween, y como no todos festejan el Día de Muertos, entonces, hay que ser muy específicos para no derrochar nuestra fuerza en determinado lugar", expresó.

Perales Esparza dijo que para el Día de Muertos será una estrategia distinta, pero indicó que ambas consisten en temas más cercanos a la gente y ya no solamente reactivos.

"Que sepan que Seguridad Pública vigila pero también sirviendo a la comunidad", dijo.

Entre las acciones que estarán prohibidas este fin de semana, el funcionario mencionó las agresiones a propiedades ajenas, a personas ajenas al festejo, lanzar huevos, y todo aquello que pueda alterar el orden público.

"Pueden juntarse, gritar, cantar, organizar un desfile si gustan, pero siempre y cuando con respeto y orden hacia quienes no lo festejan", dijo.

El director de Seguridad Pública dijo que todas las quejas se atienden y muchas sanciones son económicas, sobre todo cuando se trata de problemas entre vecinos, y no tanto detenciones, pues son asuntos de respeto mutuo.