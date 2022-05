Implan presenta Plan Director de Desarrollo de Torreón para los próximos 20 años

En sesión del consejo directivo del Implan, se presentó el Plan Director de Desarrollo de Torreón, así como el calendario de trabajo para que se pueda implementar este proyecto, de modo que se pueda aterrizar esta planeación a la realidad.

José Antonio Ramírez Reyes, director del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (Implan). (Foto: FABIOLA P. CANEDO / EL SIGLO DE TORREÓN)

José Antonio Ramírez Reyes, director del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (Implan), dijo que el viernes 20 de mayo arrancará la socialización entre las cámaras, colegios, universidades, asociaciones civiles, además de que estará consultable en el sitio web.

Se estiman tres semanas para recibir las observaciones, habrá mesas de trabajo, asambleas en los colegios y cámaras, a fin de recibir la mayor cantidad de comentarios, que luego la autoridad determinará si son o no pertinentes, a fin de llegar a la comisión de Urbanismo, donde los regidores puedan establecer una fecha para su autorización en el Cabildo, de modo que ya se actualice este documento, lo que en Torreón no se hace desde el 2014, pese a que ya hubo dos pactos internacionales nuevos, de modo que la ciudad no está alineada al mundo.

Foto: FABIOLA P. CANEDO / EL SIGLO DE TORREÓN

Ramírez Reyes dijo que se considera aspectos de entorno urbano, usos de suelo, vialidades, nuevos parques, corredores para arborizar, ubicación de nuevos centros de atención al adulto mayor, de nuevas estaciones de intercambio modal de transporte público o bicicleta, los cruces peatonales con mayor conflicto, dónde sí puede crecer la ciudad y dónde no, por el tema de riesgo, ordenamiento de la periferia para que no sucedan casos de fraccionamientos sin conectividad.

"Este plan tiene una oferta de más del 40 por ciento de nuevas vialidades que se tienen que respetar a la hora de sacar licencias de construcción, lo que se trata en este instrumento, en general, es cómo debe crecer la ciudad y cómo debe desarrollarse", explicó el director del Implan.

Entre el 6 y 9 de junio se arranca con el análisis de las observaciones para resolver si hay conflictos entre grupos, a más tardar en julio se espera que sea autorizado en Cabildo, luego sube al Congreso de Coahuila para un dictamen de congruencia, donde el estado determine que el plan sea pertinente, para su publicación en el Municipio.

El nuevo Plan Director se estima a 20 años pero requiere de una revisión cada dos años.