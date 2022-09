Impera ausentismo por precipitaciones

Derivado de las lluvias registradas ayer, hubo ausencia de alumnos de nivel básico en los salones de clase de la región lagunera de Coahuila y Durango. Los principales factores fueron escuelas con accesos principales anegados e inundaciones en colonias donde residen los niños, niñas y adolescentes.

El subsecretario de Educación en La Laguna de Durango, Cuitláhuac Valdés Gutiérrez, dio a conocer que en educación especial sólo acudió el 10% de los alumnos y un 97% de los docentes, mientras que en nivel inicial se reportó un 39% de asistencia de niños y niñas y un 89% de maestros.

En nivel preescolar federal, acudió a clases un 30% de alumnos y el 95% de docentes y en primaria federal, la asistencia fue del 40% de alumnos y un 90% de docentes. En el nivel de secundaria genera, asistió un 60% de estudiantes y un 90% de docentes y en secundaria técnica acudió a clases un 45% de los estudiantes y un 65% de los maestros.

Hay que recordar que la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se encuentra en paro de labores por la falta de pago de la Compensación Nacional Única (CNU), el bono extraordinario anual y el bono de reconocimiento extraordinario a la labor docente. Son 139 instituciones educativas de nivel básica las que agrupa esta sección y 125 de ellas están en paro, el resto sí laboró. En nivel de secundaria estatal, la asistencia fue de un 8% de alumnos y un 11% de docentes.

Sobre incidencias generadas por la precipitación pluvial, el subsecretario informó que ayer se suspendieron las clases en el Jardín de Niños "Guadalupe Victoria" de la colonia Fidel Velázquez de Gómez Palacio, pues había zonas anegadas. Por el lado de Coahuila, el secretario de Educación del estado, Francisco Saracho Navarro, comentó que la instrucción es que durante esta temporada de lluvias se cuide la integridad de los estudiantes de nivel básico. Dijo que el subsecretario de Educación Básica del estado, Jorge Alberto Salcido Portillo, está en comunicación con los jefes de sector para tomar las decisiones correspondientes.

Ayer por la mañana, Saracho Navarro comentó que no tenía información referente a si las lluvias habían causado daños en la infraestructura física de los planteles de La Laguna. Mencionó que estos datos los tendría en el transcurso del día de ayer y añadió que en aquellas escuelas con accesos principales anegados, una de las medidas a tomar es la suspensión de clases, pues insistió en que no se pondrá en riesgo la integridad de los alumnos. No dio cifras sobre el ausentismo.

