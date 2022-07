Imparten curso sobre serpientes en Lerdo

El Centro Regional de Educación para la Conservación del Medio Ambiente, instalado al interior del Vivero Forestal Lerdo Parque Las Auras, fue sede del Curso "Importancia y manejo seguro de las serpientes", una de las actividades que se realizan en el marco del día de la serpiente (16 de julio) en el Primer Festival Mexicano de las Serpientes.

El curso estuvo dirigido por el Dr. José Gamaliel Castañeda Gaytán y el Dr. Juan Miguel Borja Jiménez, del Laboratorio de Herpetología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UJED, con la participación del personal de áreas protegidas y las dependencias de Medio Ambiente, Prevención Social y Protección Civil de los municipios de Lerdo, Gómez Palacio y Torreón, quienes recibieron la capacitación.

Durante el programa, se inició con la identificación de las serpientes de México y de La Comarca Lagunera, enseguida, venenos, antivenenos y envenenamientos, continuando con los instrumentos y técnicas del manejo correcto de estos invertebrados, para finalizar respondiendo a las interrogantes ¿Qué hacer y qué no hacer en caso de una mordedura?

José Gamaliel Castañeda, profesor investigador de la FCB UJED, celebró que se realice el Primer Festival Mexicano de las Serpientes, capacitando a las instancias de gobierno y personal de áreas protegidas para la conservación de estos animles en sus diferentes especies y la protección de la ciudadanía.

"Ellos (personal presente) son los primeros que reciben la llamada de la ciudadanía de que hay una serpiente, la gente no sabe si es o no venenosa... Con este taller, la idea es hacer una demostración de cómo manejar la situación resguardando su seguridad y cuidando no afectar al animal".

La directora de Protección Civil Isabel Macías, reiteró el compromiso del área operativa a su cargo para la protección de este animal y de la ciudadanía en general, dijo que de esta manera se capacita a los elementos para accionar de la manera adecuada.

En el marco del día mundial de la serpiente, que se celebra el 16 de julio, diferentes organizaciones mexicanas han realizado actividades de divulgación de la importancia, la diversidad y la conservación de estos invertebrados para fomentar la cultura, el conocimiento y respeto a su hábitat narural y a su propia vida.