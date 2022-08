IMD invita al 'Día del Abuelo Siempre Deportista'

- Promover la activación física entre la población, desde los niños hasta los adultos mayores, es la misión del Instituto Municipal del Deporte (IMD) de esta ciudad, que hoy se encargará de festejar el Día del Abuelo con una atractiva jornada en las instalaciones de Línea Verde.

El titular del Instituto Municipal del Deporte de Torreón, Héctor Gaytán McGregor, estuvo de visita ayer en la emisión semanal de META a Fondo, que se transmite a través de los canales digitales de El Siglo de Torreón, donde el funcionario extendió la invitación a la población para participar en este evento denominado "Día del Abuelo Siempre Deportista", así como al resto de las iniciativas que tiene la dependencia municipal para toda la familia. "Es un evento totalmente gratuito, todo lo que vamos a realizar es gratis, vamos a empezar desde muy temprano y acabaremos por ahí de las diez de la noche", recalcó Gaytán.

La Línea Verde será la sede de todas las actividades que compondrán el evento, el cual incluye desde activación física en la alberca, hasta bailar danzón y rocanrol con música en vivo. A las 8:30 se pondrá en marcha el evento con una clase de baile fitness, para seguir con ajedrez, futbol, tochito, cachibol en la cancha de voleibol playa, todo dirigido a los adultos mayores como invitados especiales, pero el llamado es para toda la familia, pues además habrá un show infantil con súper héroes.

Pero además de enfocarse en los deportes, el evento tendrá presencia de más instancias del Municipio de Torreón, para que pueda acercarse a ellas la ciudadanía: "Esto va conjunto con dependencias municipales que van a estar presentes en Línea Verde. Desde Simas, la dirección de Cultura, la dirección de Salud, Seguridad Pública Municipal, todas van a estar al alcance de los ciudadanos, para que se puedan acercar a externar dudas, a recibir asesoría, preocupados no solamente en la salud física, sino también en la paz mental, con música de la Banda Municipal, un grupo de rock de los setentas, todo abierto a los ciudadanos y de manera gratuita", afirmó el titular del IMD.

DAR CONTINUIDAD

La intención de este evento es dar la oportunidad a los adultos mayores de poder probar un deporte y que sigan practicándolo. "Con este evento se van a poder dar cuenta de dónde se ofrecen las distintas actividades como natación, acuaeróbics, ajedrez, cachibol, a veces nuestros adultos mayores no las practican porque no saben dónde pueden hacerlo, pero aquí se van a poder dar cuenta de los espacios que están disponibles a la ciudadanía y adquieran el hábito de hacer deporte, que les va a ayudar a estar sanos, a hacer amigos, a sentirse jóvenes", afirmó Gaytán, quien adelantó planes que tiene el IMD para seguir otorgando a los ciudadanos la oportunidad de activarse: "Echamos a andar una liga municipal de voleibol y hemos tenido una extraordinaria respuesta, con más de 80 equipos, clases con más de 40 alumnos, tenemos una competencia de lucha olímpica este sábado, una participación de tochito, más de 100 equipos en una liga de basquetbol municipal, la gente quiere hacer deporte y eso me hace muy feliz. Estaremos participando en los festejos por el aniversario de la ciudad, preparamos una lucha libre de Triple A en la Plaza Mayor, con entrada gratuita; echamos a andar escuelitas de tiro con arco y con escopeta deportiva, estamos remodelando un campo de beisbol en la Deportiva Aeropuerto, ya organizando la Universiada Municipal, todo con la intención de que la gente tenga mayores oportunidades de hacer deporte en espacios dignos", sentenció Gaytán.