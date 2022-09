IMD invita a participar en el Serial Municipal de Escuelas de Natación 2022

El Municipio de Torreón, el Instituto Municipal del Deporte (IMD) y el Comité de Escuelas de Natación, lanzaron la invitación a los equipos de natación locales y foráneos, así como a nadadores libres, a participar en el Serial Municipal de Escuelas de Natación 2022.

La competencia se celebrará el próximo sábado 10 de septiembre en el Complejo Deportivo Jabonera La Unión. Podrán participar los tritones y ondinas que no estén ni hayan estado afiliados a la Federación Mexicana de Natación. Se advierte que el competidor que no esté debidamente registrado por una Escuela o Club de Natación no podrá obtener puntos.

Las categorías de competencia son: 6 años y menores, 7 – 8 años de edad, 9 – 10 años, 11 – 12 años, 13 – 14 años y 15 – 18 años, todas en las ramas varonil y femenil, con divisiones de Novatos y Avanzados. Los interesados podrán inscribirse con Jorge Pérez al correo electrónico: [email protected], la premiación por equipos será por acumulado de puntos y premiarán del primero al sexto lugar.

Además, el día siguiente y en la misma Jabonera, se disputará la Etapa 7 del serial de categorías Másters, con nadadores de las categorías 15 – 24 años, 25 – 29 años, 30 – 34 años, 35 – 39 años, 40 – 44 años, 45 – 49 años, 50 – 54 años, 60 – 64 años, 65 y mayores en las ramas varonil y femenil. Las pruebas de competencia en la categoría Novatos son 50 metros libres, 25 metros dorso y 25 metros pecho.

En la categoría Avanzados Élite 40 y más las pruebas son 100 metros dorso, 50 metros libres y 50 metros mariposa. Las pruebas para los nadadores de la categoría Élite son 200 CI, 50 metros pecho y 50 metros mariposa.

El sistema de premiación será por puntos para los ocho primeros lugares en una escala descendente de nueve unidades a una. Las inscripciones están abiertas y concluyen el viernes nueve. Los interesados podrán inscribirse en el correo electrónico: [email protected] El costo de la inscripción es de 250 pesos.

Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría y rama. Los participantes tendrán derecho a una playera conmemorativa del 115 Aniversario de Torreón.