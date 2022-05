'Ilegales, campañas de no registrados'

Los candidatos no registrados no deben hacer proselitismo a su favor, ya que los únicos que podrán hacerlo, son aquellos registrados y avalados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Durango.

"Algunas personas creen que por el simple hecho de tener esa puerta de candidatura no registrada, pueden decir que pueden hacer proselitismo y no se va a tomar en cuanta la candidatura no registrada para persona determinada, sino simplemente se toma como un todo ese recuerdo de candidatura no registrada", aclaró el Consejero Presidente del IEPC Durango, Roberto Herrera Hernández.

Sobre dicho supuesto, aclaró que si una persona presenta una queja y con las pruebas suficientes de que se está realizando proselitismo por parte de una persona no registrada, "por supuesto que infringe la ley", aclaró Herrera.

-

"Nosotros estamos listo para que cualquier ciudadano presente una queja y nosotros con Oficialía Electoral, dar fe de aquellas personas que están haciendo proselitismo sin estar registradas", agregó.

Las sanciones se imponen a quien encuadra en el supuesto, es decir, obviamente si no está registrado, violenta la ley, se sanciona.

Recordar que en Consejo Municipal del IEPC en Gómez Palacio, ya fue interpuesta una queja en contra del ciudadano, Omar Enrique Castañeda González, diputado federal con licencia.

"La queja número 24, es en contra del ciudadano, Omar Castañeda González, presentada por el representante suplente de Morena, Adolfo Tapia, por actos de campaña de candidato no registrado. Estamos en etapa de investigación", se informó en el Consejo Municipal.

Por su parte, el presidente Consejero, comentó que este y otros temas son los que se verifican durante sus visitas a los consejos municipales durante el proceso electoral.

"Decirle a la ciudadanía que precisamente uno de los motivos de nuestras visitas a los Consejos Municipales a los medios, es precisamente decirles que todas aquellas candidaturas avaladas por el IEPC son los únicos que pueden pedir el voto para su candidatura, fuera de eso nadie puede hacer proselitismo, si no tiene un registro avalado por el Instituto", insistió Herrera Hernández.

Recordar que las campañas proselitistas tanto para los candidatos a las presidencias municipales como a la gubernatura, concluirán este 1 de junio, para entrar en un proceso de reflexión y de "silencio" de los aspirantes, previo a la jornada electoral del 5 de junio.

Proselitismo

Los candidatos no registrados:

* No deberán hacer actos proselitistas a su favor.

* Podrán ser acreedores a una sanción al realizar campañas al no estar registrados ni avalados por el instituto.

* En el Consejo Municipal en Gómez Palacio del IEPC existe una queja en contra del ciudadano Omar Enrique Castañeda González, por realizar campañas proselitistas a su favor.