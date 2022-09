Iglesia católica mantiene labor a favor de la paz

La Iglesia católica mantiene su labor a favor de la paz y la promoción de la justicia. Cada tercer domingo del mes se tiene una intención especial, tan solo este pasado en el que se pidió por los jóvenes que han caído en las garras del narcotráfico.

Así lo informó el vicario general de la Diócesis de Gómez Palacio, Arturo Macías, en el marco del Día Internacional de la Paz, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“En cada tercer domingo de mes se está llevando a cabo una intención especial por la paz, se pidió por las víctimas, por las víctimas de extorsión, por los muertos que ha habido por la violencia. El domingo pasado pedimos por los jóvenes que han caído presas del narcotráfico y se les pide que reencuentren a Dios, que salgan de eso, no se les juzga porque quién sabe cuáles serán las situaciones que han tenido”, explicó Macías.

Para el vicario general, el principal reto que tiene la Iglesia católica es que la gente se sienta cada vez más involucrada, por lo que se invita a un reencuentro con la verdad “y el camino de la paz porque lo necesitamos”.

Además, mencionó: “Hacer que la gente se sienta involucrada porque la violencia empieza desde una situación de egoísmo, de lucha de todos contra todos, de separación, de tú no gustas, desde el lenguaje, no pronunciamos cinco palabras sin meter algunas de violencia. Por eso necesitamos las acciones de personas de transformación, tú no eres mi enemigo, tú no eres mi competencia, tú eres mi hermano, te tengo que ayudar, perdonar, protegerte”, detalló.

Para el vicario es necesario cambiar, ser más solidarios, porque así lo necesita nuestro país.

“Hay algunos que agarran las armas porque tienen la oportunidad, y otros que sin tenerla están teniendo sentimientos negativos, entonces hay que cambiar el corazón de todos con unas actitudes nuevas de solidaridad; México necesita unión y eso es lo que hay que hacer”, insistió.