IEPC se suma a demandas contra Secretaría de Finanzas por falta de pago

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango (IEPC) se suma a los señalamientos hacia a la Secretaría de Finanzas del Estado por la falta de pago de 5.5 millones de pesos del mes de febrero y la totalidad de marzo, lo que preocupa a los consejeros el tema presupuestal a poco más de dos meses de celebrarse la jornada electoral en la que se renovará la gubernatura y las 39 alcaldías.

"A esta fecha, 31 de marzo, hemos realizado todas las gestiones pertinentes formales e informales para que al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) se le otorgue no nada más lo recursos ya que fueron aprobados el 15 de diciembre del 2021 por el Congreso del Estado, decirles que a la fecha todavía no nos han depositado cerca de 6 millones de pesos, 5.5 millones del mes de febrero y no nos han depositado ninguna cantidad en el mes de marzo, incluyendo las prerrogativas de los partidos políticos", dijo el consejero presidente del IEPC, Roberto Herrera Hernández.

Dijo que ante esta situación continuarán realizando las gestiones necesarias, ya que no se trata de un recurso extraordinario para el instituto, sino algo que ya fue aprobado.

"Resaltar... estas cifras no son ampliaciones, son estrictamente lo aprobado y aprobado un calendario en esta propia institución y que la Secretaría de Finanzas está obligada a proporcionarnoslo porque así está calendarizado y son recursos que sí se requieren, en esta etapa del proceso electoral, es redoblar esfuerzos", recalcó.

Por su parte, el consejero José Omar Ortega Soria dijo que el tema es preocupante, sobre todo a 65 días de desarrollarse la jornada electoral del 5 de junio.

"Me parece muy delicado que a estas alturas no tengamos los recursos para las actividades inherentes al Proceso Electoral, no solamente lo que tiene que ver con el proceso, inclusive el gasto corriente se está informando a la ciudadanía porque hay que recordar que el tema ya es del dominio público, la situación presupuestal por la que atraviesa el instituto".

Y mencionó que de acuerdo a lo acordado, no se ha entregado el recurso para pagar el adelanto a la empresa que se encargará del Programa de Resultados Preliminares (PREP).

"Como presidente de la comisión temporal del PREP también me preocupa pues el pago del anticipo del contrato del PREP, si bien ya tenemos el compromiso del Gobierno Local de dar una cantidad adicional para el pago del PREP hoy se vence este plazo para que nosotros podamos dar el pago del anticipo del contrato".

"Hago este llamado a las autoridades locales para que ante el adeudo de febrero como la ministración de este mes ojalá se puedan cumplir”, agregó.