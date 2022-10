Humberto Zurita revela la razón del porqué no volteaba a ver a Stephanie Salas como mujer

Humberto Zurita ya habla abiertamente del romance que tiene con Stephanie Salas, el actor de 68 admitió que entre él y la nieta de Silvia Pinal, de 52, hay una relación amorosa.

Aunque prefirió no entrar en detalles por respeto, dijo, a su exesposa fallecida Christian Bach, Zurita comentó que entre Christian y Stephanie existía una gran amistad que él desconocía.

Admitió que aunque conoce a Stephanie desde hace muchos años, por la diferencia de edad entre ellos nunca la vio como mujer.

"Trabajó con nosotros desde muy chiquita, por eso nunca volteé a verla como mujer, porque yo le llevo años".

Sin embargo, Salas tiene algo que a Humberto le fascina, inteligencia, por lo que se enamoró de ella.

"Es una mujer hermosa en todos los sentidos de la palabra, es muy culta, tiene una gran cultura, a mí me encantan las mujeres inteligentes, me encantan", expresó.

Hijos de Humberto Zurita reaccionan

Sobre cómo reaccionaron sus hijo, Zurita respondió que fue con cariño y con respeto que le tienen , pues ellos lo quieren ver feliz y contento.

"Sebastián me hizo una fiesta de cumpleaños en Valle de Guadalupe y yo le dije: ‘oye voy a llevar a Stephanie’ y él me dice ‘cómo pa’, ¿estás saliendo con Stephanie?’, ‘sí, estoy saliendo con Stéhnie’, ‘pues traitela’ … y le digo ‘oye, voy también a llevar a Camila, y también va Michelle’, y me dice ‘bueno, pues tráete a mis dos hermana’", relató entre risas con la prensa.

El romance entre Humberto Zurita y Stephanie Salas fue destapado por Sylvia Pasquel, quien dejó entrever que cualquier suegra estaría feliz de tener como hierno a un hombre como él.