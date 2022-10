¿Humberto Zurita ya piensa en casarse con Stephanie Salas? 

Fue hace un par de semanas cuando Humberto Zurita dio a conocer que se encontraba en una relación con la también actriz Stephanie Salas, después de que el actor fuera relacionado con otras artistas, tales como Kika Edgar.

Ante esto, durante un encuentro con los reporteros de Ventaneando, al actor le cuestionaron si ya pensaba en casarse con la hija de Sylvia Pasquel, sin embargo, a diferencia de lo que muchos pueden llegar a pensar, el galán de telenovelas comentó que no, al menos por el momento.

“Realmente no lo sé, no lo creo”, comenzó. “No sé, no quiero faltarle al respeto a Stephanie, ¿me entiendes?, entonces, pues no lo sé, no te puedo contestar muy bien esa pregunta”.

Posteriormente, Humberto comentó cómo fue que había iniciado su acercamiento con Stephanie Salas, la cual inició después de la muerte de la también actriz y madre de sus hijos, Christian Bach.

“Ella me habló y me dijo: ‘somos familia, Humberto. Quiero verte. Saludarte y platicar contigo’, nos saludamos, simplemente cenamos, la llevé en su casa, se quedó en su casa, ese proceso es muy bonito y después hablé con ella y volvimos a cenar y así fue”, comentó.

Cabe destacar que a pesar de que Humberto Zurita y Stephanie Salas ya confirmaron su relación, ambos artistas han sido muy cautelosos en torno a su relación y revelan solo pequeños detalles de cómo fue que surgió la relación.