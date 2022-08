Hugo Rodríguez reconoce que Tigres puede hacerle la vida imposible a Santos

Mantener el paso ganador, ahora como visitantes, es la encomienda de los Guerreros del Santos Laguna, quienes preparan a conciencia su próximo compromiso de la Liga MX ante los Tigres de la UANL.

El equipo dirigido por Eduardo Fentanes realizó ayer un nuevo entrenamiento matutino en las canchas alternas del Territorio Santos Modelo, donde afina la táctica a utilizar en contra de una escuadra plagada de poderío ofensivo y que puede complicar a cualquier defensa, incluyendo a la santista, que ha mantenido su META invicta durante los dos partidos más recientes.

Para hoy, los albiverdes continuarán con su preparación al realizar un nuevo entrenamiento en el que empezarán a definir la alineación a utilizar en "El Volcán" Universitario.

DEFENSA SÓLIDA

Al finalizar el entrenamiento de martes, el defensa Hugo Rodríguez atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa, donde resaltó el trabajo defensivo realizado no solamente por los zagueros, pues otorgó mérito a la totalidad de sus compañeros: "Estamos muy contentos con este par de ceros, sabemos que es parte del trabajo de todo el equipo, no solamente de la parte de atrás, no podemos colgarnos esa medalla. Como equipo hemos trabajado para esto, se nos han dado los resultados que estábamos buscando", aseguró.

Mantener la portería sin recibir gol, siempre significará para el equipo una mayor oportunidad de ganar el partido en disputa, por lo que Hugo valoró aún más el que los Guerreros han conseguido su valla invicta en dos duelos consecutivos: "Los ceros eran muy necesarios, no lo habíamos podido conseguir en otros partidos, nos lo propusimos y en base al trabajo en equipo lo hemos hecho. Estando concentrados, sin conceder muchos balones detenidos y todos en conjunto lo hemos conseguido".

BUENA RIVALIDAD

Hugo Isaac reconoció la buena labor defensiva de los Guerreros, pero también resaltó que por el lado del rival en turno también se cuenta con gran talento para hacer la vida imposible a los delanteros albiverdes: "Históricamente, Tigres ha tenido muy buenas defensivas, creo que tenemos que partir de lo nuestro, tener orden y no desesperarnos, aunque también estar pendientes de ellos, que suelen ser un equipo muy peligroso", describió.

Cuestionado sobre las dificultades que han experimentado los Guerreros para ganar en el estadio Universitario de San Nicolás de los Garza desde años atrás, Rodríguez fue claro y admitió que "no solamente a nosotros, sino a cualquier equipo se le complica ganar en ese estadio, ellos tienen un muy buen equipo, con grandes jugadores, pero no pensamos en esos datos, ni positivos ni negativos. Los aficionados pesan, pero no como para definir el resultado de un partido; en cuanto termina el protocolo ya uno deja de escuchar a la gente y se concentra exclusivamente en el partido".

"Es muy importante ganar para nosotros, porque queremos estar entre los primeros cuatro, no estar en puestos de repechaje, aunque sabemos que será un partido complicado. Debemos ser conscientes en que tenemos que seguir trabajando, ya conocemos lo que 'Lalo' nos pide, el torneo apenas va comenzando, así que no podemos pensar en que ya hemos conseguido algo, debemos ir partido a partido y seguir sumando", añadió el jalisciense, quien se niega a adelantar vísperas.

Aunque durante diversas etapas de su estadía en Santos, Rodríguez ha recibido críticas por su desempeño en la cancha, el espigado defensor aseguró no prestar mucha atención a ello: "Siempre he trabajado para estar listo para cuando se me requiera. No pongo mucha atención en lo que se dice de mí, ni bueno, ni malo, trato de estar centrado y sereno, para que ni las críticas me afecten, ni ahora que se habla bien de mí el perder el piso. Trato de que sea así", concluyó.