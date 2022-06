Hoy vamos a escuchar cumbia por el triunfo de Gustavo Petro en Colombia: AMLO

Al iniciar su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que pondría una cumbia en Palacio Nacional para celebrar el triunfo de Gustavo Petro, candidato de izquierda en las elecciones presidenciales de Colombia.

"Hoy vamos a escuchar cumbia por el triunfo de Gustavo Petro, en la elección presidencial de Colombia", declaró el presidente López Obrador.

Al decirse "muy contento" por el triunfo de Petro, el presidente López Obrador rechazó poner un ballenato y pidió que en el Salón Tesorería se reprodujera "La pollera Colorá", interpretada por Margarita "La Diosa de la Cumbia".

López Obrador agradeció a la cantante de cumbia porque "cuando estábamos en la oposición, aceptó cantar en el Zócalo".

El presidente López Obrador aseguró que con el triunfo de Gustavo Petro, candidato de izquierda a la presidencia de Colombia, se inaugura una nueva etapa en América Latina donde avanza el movimiento de gobiernos progresistas que México inició.

"Sí avanza el movimiento progresista en el continente (…) Estoy contento porque nosotros iniciamos una nueva etapa en el resurgimiento de los gobiernos democráticos con dimensión social en nuestra América (…).

"Cuando llegamos nosotros eran pocos los países que tenían un gobierno progresista. A partir de nuestra llegada se inicia una etapa nueva, y empiezan a haber triunfos, y el de ayer fue histórico", declaró en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador señaló que este domingo felicitó vía telefónica a Petro por su "victoria histórica para el pueblo de Colombia".

"Es muy importante, es un triunfo histórico, ayer me criticaron porque felicité a Gustavo Petro y me tardé para felicitar al presidente Biden. Cuando la elección del presidente Biden no había resultados, estaba un recuento de votos, y cuando lo felicité ya había reconocido su triunfo el presidente Iván Duque. Un abrazo, un saludo cariñoso al pueblo de Colombia, pusieron el ejemplo", indicó.

El presidente López Obrador dijo que en su llamada con Petro, el político colombiano le expresó su interés de trabajar con México y con todos los gobiernos de América: "Coincidimos en que debe de buscarse la integración de todo el continente y que se debe de incluir a Canadá y Estados Unidos".