Hoy, último día de campañas electorales

Hoy miércoles 1 de junio es el último día de campañas electorales y el 2 de junio da inicio el periodo de veda electoral, que son tres días consecutivos antes de la jornada electoral, que será el domingo 5 de junio.

De acuerdo con el Artículo 251 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores no se permitirá la celebración y la difusión de reuniones o actos públicos de campaña de propaganda o de proselitismo electoral.

La veda es "el conjunto de medidas que tienen el objetivo de generar condiciones en las que la ciudadanía reflexione el sentido de su voto en libertad".

La veda electoral contempla no solo a partidos, agrupaciones políticas y a sus candidatos, sino a los ciudadanos, observadores electorales, autoridades, servidores públicos, notarios, extranjeros, concesionarios de radio y televisión, así como a ministros de culto y organizaciones sindicales y patronales.

De acuerdo con el Artículo 7 fracción XV de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se impondrán de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años a quien "durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional publique o difunda por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos".

¿QUÉ NO PUEDEN HACER?

Partidos y candidatos no pueden distribuir propaganda ni realizar mítines. Tampoco pueden llamar al voto o pedir el voto. No pueden publicar encuestas ni resultados de preferencias electorales. No está permitido realizar marchas a favor o en contra de partidos o candidatos. No se pueden difundir o realizar informes de labores. Los candidatos deberán suspender cualquier pauta publicitaria en redes sociales e Internet.

¿QUÉ SÍ PUEDEN HACER?

Los candidatos sí pueden realizar eventos de carácter privado, pero sin llamar al voto. Pueden difundir sus actividades personales (salir a correr, pasear a sus mascotas, llevar a sus hijos a la escuela) sin promover el voto. Sí pueden hacer transmisiones en vivo de opiniones propias sin llamar al voto.

DURANGO EN NÚMEROS

En Durango se elegirán una gubernatura, 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas y 327 regidurías; en total 406 cargos en la entidad. También habrán de celebrarse elecciones en Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

El padrón electoral en Durango es de 1 millón 341 mil 577 personas. La lista nominal definitiva es por 1 millón 338 mil 589 ciudadanos y ciudadanos que podrán votar. En Durango se instalarán 2,545 casillas.