Hospital Dickava no contaba con licencia de funcionamiento

El hospital Dickava no contaba con un permiso de funcionamiento, cuando fue visitado por personal de la Cofepris al iniciar esta emergencia sanitaria, presentó el permiso de otro hospital, reconoció Sonia Yadira de la Garza Fragoso, Fiscal General del Estado.

Explicó que han encontrado alrededor de 30 irregularidades cometidas en cada uno de los nosocomios que han sido clausurados, y entre ellas está que el hospital Dickava no tenía licencia de funcionamiento, pero estaba trabajando como tal.

"Cuando fue visitado por la Cofepris presentaron una licencia de otro hospital con otro nombre y eso no es corrector, pretendieron hacer ver que había un responsable sanitario, pero no había permiso para el hospital y por consiguiente no había responsable sanitario autorizado", explicó.

Dos de los cuatro hospitales no contaban con farmacia legalmente establecida y el almacenamiento del medicamento no era el adecuado, tampoco el medicamento que se supone se guarda en refrigeradores el cual no tenía un adecuado almacenamiento.

A raíz de todas estas irregularidades sanitarias encontrada en estos cuatro hospitales se está trabajando en la posible responsabilidad de funcionarios y exfuncionarios sanitarios que permitían trabajar a estos nosocomios sin cumplir con algunos permisos.

De la Garza Fragoso comentó que detectaron más de 30 irregularidades en cada uno de los hospitales, sobre todo porque no cumplían con los comités de infectologías. Sobre la alerta de búsqueda de las siete ordenes de aprehensión, comentó que hasta ahora no se ha detenido a nadie pero que se continúa con su búsqueda local, nacional e internacional.

SUMAN CINCO DÍAS SIN FALLECIMIENTOS

Suman ya cinco días que no se registra ningún fallecimiento de personas que han sido detectadas con meningitis en la entidad, cuatro días que no se elevan los casos positivos de la misma enfermedad.

La última persona que falleció por meningitis fue el caso de Diana Pamela de 26 años de edad, quien murió el pasado 6 de diciembre tras 21 días de hospitalización, desde entonces no se ha registrado ningún otro deceso por esta causa en la entidad.

Gracias a ello se mantienen 23 personas fallecidas por meningitis en Durango y 72 casos positios lo que arroja una mortandad del 36 por ciento por esta enfermedad en la entidad.

La semana pasada ha sido la de mayor alivio dentro de esta emergencia de meningitis, han sumado días sin decesos y cuatro sin casos positivos, se dieron de alta temporal a varias pacientes que han mostrado alguna mejoría y se logró el traslado satisfactorio de varios pacientes a la ciudad de Torreón por parte del IMSS, al Instituto de Neurocirugía de la CDMX y a un Hospital de Texas en Estados Unidos.

En el Hospital General 450 se ha reducido el número de pacientes con meningitis hospitalizadas, pero también se ha reducido el número de pacientes en terapia intensiva, el último dato revelaba que quedaban cuatro mujeres en esta condición en el nosocomio ya señalado. Se espera que la cifra de positivos no aumente y que las defunciones también se queden estancadas en las 23 que existen hasta este lunes 12 de diciembre.