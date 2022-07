Horarios flexibles, fines de semana, jóvenes chocan con esquema tradicional de trabajo

En México se tiene un atraso en temas de política laboral y compensación de parte de las empresas, con respecto a otros países, y en algunos casos, se ha observado un choque generacional en el área de recursos humanos, entre lo tradicional contra lo que ocurre en el mundo en la actualidad.

"Cada nivel generacional tiene estilos de trabajo, por lo cuál requiere compensaciones diferentes y beneficios diferentes de trabajo, la atracción, lo que ellos buscan para permanecer estables, es distinto", explicó Salvador Alcocer, gerente de negocios en Manpower, "hay una renuencia, todavía, en muchos empresarios, en voltear a ver estas tendencias que ya estaban desde hace 5 ó 6 años en algunos países como Estados Unidos, Canadá, en Europa o Asia, muy adaptados".

El especialista en recursos humanos señaló que no es el mismo requerimiento para la población de 18 a 32 años que para la de 32 a 45, o la de 45 a 55, incluso de 60 años en adelante, pues se viven necesidades diferentes y esto no se ha comprendido en el sistema tradicional de beneficios, que ya no debe basarse en que la empresa elige a los candidatos, pues son ellos quienes eligen a las empresas.

"Como tal, ellos prefieren quedarse sin trabajo o seguir buscando la marca que más les representa en sus beneficios", comentó, "cuando logramos comprender como cambió el mundo del trabajo en este sistema, también podemos comprender que no buscamos, entre las distintas generaciones, los mismos beneficios".

En este sentido, indicó que la gente de 18 a 32 años busca mayor flexibilidad laboral, si están solteros, quieren detalles como tiempo libre, relativo a los fines de semana, les resultan atractivos modelos de trabajo de 4 por 4, cuatro días de labor por cuatro de descanso, en base a sus prioridades.

Alcocer dijo que las empresas suelen excluir en sus vacantes a gente de mayor edad, cuando este segmento es más estable, al tener más compromisos económicos y que están más cercanos a pensionarse, además de que tienen aún el "chip" en su cabeza de "casarse" con una empresa, mantenerse fieles a ella, algo que no tienen los jóvenes, que buscan aprender y, si no están conformes, cambian rápidamente de trabajo.

"A este rango de población no le interesan los vales de despensa, el equilibrio personal influye más sobre lo laboral, entonces, los vales quizá se los entregan a su mamá, les interesa el dinero en efectivo, la posibilidad de que, si la asistencia es perfecta, participen en alguna rifa de un viaje a Mazatlán o a otra parte, además, piden mucha retroalimentación", expresó.

Para quienes tienen 30 años o más, quizá la compensación de vales o un seguro de gastos médicos sí será deseable, al tener otro rango de responsabilidades.

"Hay mucha resistencia de ponerse a analizar la población que se tiene en las empresas", dijo. Consideró que, si no se revisan las necesidades de cada rango de edad, se seguirá aplicando un esquema tradicional que hoy no todas las generaciones quieren cumplir.