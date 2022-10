'Horario de Verano no generó ahorros esperados'

Empresarios de La Laguna de Durango a favor de la eliminación del Horario de Verano, al considerar que no se cumplió con su principal objetivo: el generar un ahorro.

Homero del Bosque, empresario e integrante de la Mesa de Seguridad Ciudadana, consideró que el Horario de Verano, con 26 años de historia en México, no generó los ahorros que se prometieron desde su implementación.

"(Los ahorros) no, no veíamos, lo cual era el objetivo principal de hacer el cambio de horario, pero nosotros no lo veíamos para pensar que fuera por eso", dijo del Bosque.

Su implementación, tenía como objetivo hacer mejor uso de la luz solar durante los meses de mayor insolación, para así obtener una reducción en el consumo de energía eléctrica en las horas de mayor demanda de electricidad.

Sin embargo, la puesta en marcha mermó la productividad de los trabajadores, sobre todo los primeros días.

"De alguna manera sí repercute y sí ha repercutido en el actuar de nuestros trabajadores, incluso en el buen funcionamiento de la empresa, los primeros días es una situación muy complicada", comentó el empresario.

Razón por la que se manifestó a favor de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para su eliminación.

"De alguna manera sí vale la pena el ajuste que se está dando, esperemos todavía que los resultados se sigan dando, pero en lo personal creo que sí es benéfico para el sector", recalcó del Bosque.

ANTECEDENTES

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a inicios de julio pasado, la iniciativa de Ley de Husos Horarios al Congreso de la Unión para eliminar el horario de verano, ya que argumentó que el 71 por ciento de los ciudadanos lo rechazan y solo ahorra un 0.16 por ciento en el consumo de electricidad en todo el país.

El Horario de Verano terminará el 30 de octubre.