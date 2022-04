Homero Martínez se separa del cargo como alcalde de Lerdo

El contador público, Homero Martínez Cabrera, hoy alcalde con licencia, se separó ayer del cargo temporalmente. "Los ciudadanos merecen un presidente de tiempo completo", aseguró.

La sesión de Cabildo extraordinaria se realizó a las 20 horas con 11 minutos del pasado martes 12 de abril, donde en el cuarto punto se trató la solicitud del contador público, Homero Martínez Cabrera, de solicitar licencia sin goce de sueldo a partir de las 19 horas del 12 de abril y hasta las 00:00 horas del día 6 de junio del 2022, para ausentarse de las funciones y obligaciones al cargo que desempeña como presidente municipal.

Lo anterior lo fundamentó el secretario del Ayuntamiento, Gerardo Lara, en el capítulo 7 Artículo 63 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango. Asimismo se realizó la toma de protesta al doctor José Alberto Escobedo Reyes, como presidente suplente a ocupar el cargo de presidente municipal de Lerdo.

TAMBIÉN LEE Dan a conocer obras a ejecutarse en Lerdo

"Ustedes lo saben que con anterioridad, por ahí fui designado por parte de la alianza del PRI-PAN-PRD como aspirante, primero a candidato a presidente municipal, luego se validó ante el órgano electoral, dijo el hoy alcalde con licencia, Homero Martínez Cabrera.

El alcalde dijo que se separa del cargo aunque la ley no le impide ser presidente y a la vez candidato: "La ley no prohíbe ser presidente y candidato al mismo tiempo, sin embargo los ciudadanos merecen un presidente municipal de tiempo completo y por eso tomé esa decisión para separarme del cargo para fungir como candidato y que sea la ciudadanía el día de mañana quien refrende su confianza, o bien el día de mañana nos favorezca en ese ámbito, y decirles que Alberto Escobedo Reyes es un ciudadano de Lerdo, es doctor, es un hombre con una gran calidad moral y estoy seguro que hará un gran papel el día de mañana al frente de la Administración municipal", dijo el alcalde.

Al respecto, el regidor panista Ángel Luna hizo un comentario en la sesión: "No quiero dejar de reconocer las credenciales de quien aparece como presidente suplente, pero sí decir, y a lo mejor estoy mal y tal vez no sea el momento, pero me parece que el Artículo 63 de la Ley Orgánica tiene una manera distinta de darle tratamiento a las licencias; Eso sin demeritar a quien hoy ocupa esa posición de presidente suplente", señaló.

VER MÁS Recorren Aispuro y Homero Martínez obras en Ciudad Lerdo

La licencia del alcalde Homero Martínez Cabrera, se aprobó por mayoría con 14 votos a favor y una abstención del regidor panista Ángel Luna. Fue la primera regidora priísta, Francisca Blanco Villanueva, la encargada de tomar protesta a Escobedo Reyes.

El doctor José Alberto Escobedo Reyes, suplente del presidente, dijo: "Agradecerle primero a Dios. Agradecerle a mi esposa, a toda mi familia, mis hermanos, a mis hijos y a mis nietos y al honorable Cabildo, muchas gracias por la confianza que depositaron en mí. Espero no defraudarles", y pidió el esfuerzo de todos en favor de los ciudadanos: "Ojalá que con el consejo de todos ustedes desempeñe el mejor papel. Agradezco al expresidente municipal temporalmente, ya que va a regresar, la confianza que me brindan de ocupar este lugar. Muchas gracias por su confianza", dijo.

¿Y la Ley?

La Ley Orgánica del Municipio libre menciona en su Artículo 63 sobre las faltas por ausencia o licencia del Presidente Municipal que:

* "Cuando excedan de 15 días, el Ayuntamiento determinará de entre sus integrantes quién deberá cubrirla. La falta definitiva del Presidente Municipal, será cubierta por el Presidente Municipal Suplente..."