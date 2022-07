Hombre sin ropa en Quintana Roo sería un turista en estado 'inconveniente'

Un hombre desnudo, presuntamente un turista extranjero, fue detenido por elementos de la policía municipal de Playa del Carmen.

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, el hombre caminaba por el camellón de una de las principales avenidas de la ciudad cuando llegaron agentes municipales en dos patrullas para detenerlo; gente en el lugar comenta que el hombre iba drogado.

Uno de los oficiales se cayó mientras perseguían al sujeto

Cuando los policías intentaron detenerlo, el hombre, mucho más alto que ellos, los evade y echa a correr, con los agentes persiguiéndolo.

En un momento uno de los agentes cayó al piso, sangrando en la cara; no quedó claro si fue por un golpe que recibió del extranjero o porque tropezó.Mientras los policías le pedían que se detuviera, el hombre gritaba y repetía "let me go, let me go" (déjenme ir).

Más adelante lo volvieron a interceptar dos patrullas y, finalmente, el hombre fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.

Medios locales indicaron que se reportó de la situación al Instituto Nacional de Migración, para conocer el estatus del turista, de quien no se dio a conocer su identidad ni nacionalidad.