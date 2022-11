Hombre ligado a desaparición de mexicana publicaba videos de órganos en TikTok

El sospechoso por la desaparición de la mexicana Blanca Arellano es un estudiante de Medicina Humana y usaba su cuenta de Tiktok para subir contenido diverso sobre los órganos del cuerpo humano.

En uno se puede ver un estómago humano, donde explícitamente se muestra y detalla parte de éste y cuáles son las funciones que cumplen. Algunos de los videos eran tan fuertes, que tenían la etiqueta de contenido sensible, indicó el diario peruano La República.

El jueves, la Policía capturó en San Juan de Lurigancho a Juan Pablo Villafuerte, de 37 años, principal sospechoso de los presuntos delitos de feminicidio, trata de personas y tráfico de órganos cometidos contra la mexicana, de 51 años.

La intervención se realizó luego de que el Poder Judicial emitiera una orden de detención preliminar para el estudiante de medicina.

Para el psicólogo Manuel Saravia, el sospechoso carece de un mínimo de empatía, puesto que no tiene la capacidad de conectarse emocionalmente con otras personas, lo que se ha podido confirmar durante sus declaraciones a la policía y sus comentarios frente a los medios de comunicación.

"Estamos hablando de una persona que no tiene empatía, que no desarrolla vínculo sincero y profundo con otras personas. No tiene capacidad de conectarse", precisó a Latina Noticias.

Tras ser detenido en una vivienda en San Juan de Lurigancho, el individuo declaró: "Señor, yo no tengo nada que ver con ese caso (…) Se tiene que investigar". Agregó: "Quiero agradecer a la policía por el trato humano que me han dado y que no me merezco estar en esta situación".

De acuerdo con Latina Noticias, en 2016, el peruano fue denunciado por su exesposa luego de agredirla físicamente.

Según informó el mismo medio, Juan Pablo Villafuerte tiene dos hermanos policías y un hermano gemelo que es bachiller en Derecho.

Debido a un tatuaje en el brazo izquierdo, las autoridades lograron su reconocimiento y, por lo tanto, su detención en la comisaría de Villa El Salvador.

Posteriormente fue trasladado hasta el Departamento de investigación criminal de la Policía Nacional (Depincri) de Huacho para que se inicie la reconstrucción del crimen.

El Ministerio Público detalló que Villafuerte está vinculado a la desaparición de la mexicana, con quien, al parecer, mantenía una relación sentimental y quien llegó a Perú el pasado 28 de julio para conocerlo.