Hipocresía, intención de prohibir corridas de toros: Gabriel Quadri

El diputado federal del PAN Gabriel Quadri consideró una hipocresía la intención de prohibir las corridas de toros en nuestro país pues dijo que antes que tal acción deberían prohibirse la pesca y la producción industrial de distintos ganados que también implican tortura y crueldad.

TAMBIÉN LEE Juez suspende indefinidamente corridas de toros en la Plaza México

"Hipocresía. Antes de prohibir la fiesta brava tendrían que prohibir la pesca, y la producción industrial de reses, pollos y cerdos. Eso es verdadera tortura y crueldad...", escribió el diputado del bloque opositor en Twitter.

Esta semana, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se pronunció sobre prohibir la fiesta brava sí consideró que las corridas de toros y peleas de gallos no deben ser susceptibles de ser consideradas patrimonio cultural inmaterial, ya que cualquier práctica que maltrate, torture y provoque la muerte de animales con fines recreativos y de entretenimiento no puede ser protegida bajo los derechos culturales.

Mientras que las corridas de toros en la Plaza México seguirán suspendidas indefinidamente por determinación del titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Jonathan Bass Herrera, lo que ha motivado un rechazo de los amantes de la tauromaquia y empresarios taurinos.