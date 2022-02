'Hicimos lo que las circunstancias nos permitieron', asegura Aispuro

José Rosas Aispuro es un negociador nato y su mayor arma es la diplomacia. En entrevista para El Siglo de Torreón, reconoció las coincidencias que guarda con el gobernador de Coahuila con el presidente de la República.

Y reconoce que el proyecto de Agua Saludable se convierte en una oportunidad para consolidar la Zona Metropolitana. "También ganamos cuando por alguna razón una empresa no se queda en La Laguna de Durango y se va a Coahuila, porque La Laguna es una región", precisa.

En su último año como gobernador de Durango, acepta que en su estado quedan muchos temas por resolver, pero se va satisfecho. "Hice lo que las circunstancias me permitieron hacer y estoy satisfecho". Cordial y amable, visitó las instalaciones de esta casa editora para platicar de temas clave para la región y esta es la primera parte de la entrevista:

-Hola, qué tal, amigos. Ya en cuenta regresiva para la celebración de los 100 años de El Siglo de Torreón. Y en el marco de este aniversario, tenemos al gobernador de Durango, José Rosas Aispuro. ¿Cómo está?

Muy bien, con el gusto de saludarles y felicitarlos porque están por cumplir 100 años de vida como un periódico; es el periódico más importante en el norte del país. Estamos muy orgullosos de estar cerca de El Siglo de Torreón y desde luego, de toda la historia que este periódico ha escrito de Durango y de La Laguna.

-Gobernador, está usted en la recta final de su sexenio. ¿Qué experiencia le deja la gubernatura de Durango?

Primero me ha tocado gobernar en una circunstancia complicada, tanto en la parte política como financiera y lo más fuerte ha sido la pandemia. Llevamos prácticamente dos años con esta pandemia y a pesar de estas circunstancias difíciles, adversas, hoy Durango está de pie, hoy Durango es un referente y un estado que cuida primero la salud de sus habitantes, un estado que busca que la economía sea la parte y el sustento más importante para que una familia pueda salir adelante; y hoy, en medio de la pandemia, cerramos el 2021 como uno de los estados que tuvieron más crecimiento en su economía, que generaron más empleos. Antes hablábamos de Durango y era hablar de que estábamos en el último lugar en todo. Hoy el estado es un referente en el ámbito nacional y desde luego somos un estado que hemos podido conservar la paz, la armonía social, sin desconocer que hay problemas en materia de seguridad, pero comparados con lo que pasa en el resto del país y del mundo... Hoy Durango es un referente para bien en materia de seguridad. En La Laguna hemos hecho todos los esfuerzos necesarios para tener una muy buena coordinación, colaboración entre los Gobiernos de Coahuila y Durango, al ingeniero Miguel Ángel Riquelme, a quien lo considero mi amigo, pero además lo considero un político responsable, que desde que iniciamos -yo inicié un año antes que él- se ha dado una buena coordinación en los temas de seguridad, de salud, en los temas de desarrollo económico. Quiero decirles que no nos hemos confrontado, al contrario, ha sido de colaboración. Hoy si nos dice una empresa que no se puede quedar en la parte de La Laguna de Durango, pero esta empresa va a La Laguna de Coahuila, para nosotros, finalmente, lo que se genera en la parte de Coahuila es un beneficio. Obviamente, si es en La Laguna de Durango es un beneficio mayor. Hemos tenido una muy buena coordinación, se ha dado el respeto y eso ha generado que se den mejores condiciones de desarrollo; en seguridad hay una muy buena coordinación y colaboración y así lo hemos hecho en el tema de salud y lo hemos hecho en el tema de desarrollo económico, y hoy el proyecto de Agua Saludable, que es un proyecto metropolitano que comprende y atiende a estas dos entidades en esta región de La Laguna.

Estamos trabajando de forma conjunta, no solo los gobiernos estatales, sino el gobierno federal, y aquí le reconozco al presidente López Obrador la voluntad que ha tenido para este proyecto de Agua Saludable, que no ha estado exento de tropiezos, dificultades, pero que afortunadamente cuenta con esa coordinación, con ese diálogo que tenemos, con la participación de los gobiernos municipales, y aquí el que ha tenido una mayor participación de los 9 municipios que conformarán este plan ha sido Lerdo, donde se van a llevar a cabo las obras de infraestructura para poder traer el agua a todos los municipios de La Laguna. Cuando uno llega, conoce a detalle las cosas como las conozco hoy en día, creo que podríamos hacer todavía mucho más.

Gobernar no solo es escuchar las necesidades, sino ver las posibilidades financieras o técnicas de que un proyecto pueda caminar o no.

-¿Qué fue lo que le faltó a Durango?

A Durango le falta más inversión en infraestructura carretera para tener una mejor conectividad. Nos quedamos con proyectos muy importantes, como lo es la continuación de la modernización de la carretera Durango-Parral, ya que no solo para Durango, sino para Chihuahua y Sinaloa es una carretera muy importante y hace como diez años inició ese proyecto y hoy lamentablemente ya no pudimos contar con más recursos para continuar con ellas. Se avanzó la mitad del tramo, 360 kilómetros. Hoy se han modernizado 190 km. Nos falta un poco menos de la mitad, pero es un proyecto importante, aunque a su vez vamos avanzando en un proyecto con la carretera Durango-Culiacán, una carretera que hace 50 años inició y prácticamente en este año, el gobierno habrá de terminar ese proyecto. Es la segunda conectividad que tendrá Durango hacia el Pacífico. Hoy tenemos Durango-Mazatlán y ahora tenemos el tramo hasta Culiacán, que es una carretera más angosta, pero que integrará a esa región del noroeste y esto integrará más a esos municipios con el desarrollo de la capital y también vamos a tener una salida más hacia el Pacífico. Y también vamos a tener más necesidades en infraestructura carretera, con una orografía muy quebrada. En el tema del combate a la pobreza, tenemos más de 6 mil comunidades con 100 habitantes y entonces llevar los servicios de salud, educación, drenaje, electrificación, caminos a cada una de esas localidades, sigue siendo un reto. Hemos avanzado.

El Coneval le dio a Durango el premio por ser el estado que mejor invirtió los recursos del Ramo 33 para combatir la pobreza, en un reconocimiento que se nos dio hace algunos meses. Lo entregó directamente el secretario ejecutivo del Coneval. Y esto habla de que los recursos los hemos compartido 100 por ciento con los ayuntamientos. Recursos que en otros tiempos los ejercía el gobierno del estado, ahora nosotros los compartimos con ellos y esto nos permitió avanzar en el tema de la pobreza extrema.

Lamentablemente llega la pandemia y en lo que hemos avanzado se da un retroceso, y a pesar de ello, hoy Durango y Coahuila salimos casi al mismo nivel de la pobreza extrema, a pesar de las limitantes. Y de esos recursos que recibimos de participaciones federales y de esos recursos, el 56 por ciento lo gastamos en educación. Cuando yo llego a Durango el promedio de educación era de secundaria y hoy estamos en el segundo semestre de educación media superior, es decir, de preparatoria. Ahí está el esfuerzo, ya que de 5,300 escuelas que tenemos de educación básica, hemos hoy rehabilitado 2,500 escuelas. Este año daremos mucha importancia a esto. En educación media superior y superior, se han hecho inversiones y se ha duplicado literalmente en las universidades tecnológicas; las politécnicas en Gómez Palacio y en Lerdo son un referente importante, porque los jóvenes que ahí se preparan tienen oportunidades para incorporarse a una actividad productiva. Hemos hecho convenios con los empresarios.

Tienen tecnología que ayuda a que las empresas se desarrollen mejor en la región. Por eso hoy en La Laguna se ha generado una cantidad importante de empleo y el gobierno ha sido un facilitador.

-En el tema de seguridad, usted nos comenta de los avances que se han dado en términos de desarrollo social y económico. Y en seguridad, sí vemos que en las fronteras que ustedes tienen hay cierto riesgo para el estado. ¿Cómo han actuado ustedes al respecto?

Hemos actuado a través de las diferentes corporaciones; ahí está el Ejército, la Guardia Nacional, Policía Estatal y en toda esa franja nos mantenemos alerta para que no vayan a pasar los delincuentes.

Afortunadamente hasta ahorita no han pasado. Sí se han dado intentos de grupos que han querido pasar de Jalisco, de Nayarit. En la parte sur de Durango tenemos partes que colindan con Jalisco y Nayarit y es el lugar por donde van a Zacatecas, pero tienen que pasar por Durango. Sí hemos hecho un esfuerzo importante. Hemos tenido la baja de policías y hoy lo que pasa en Zacatecas nos preocupa, porque son nuestros vecinos, pero no se ha dado una contaminación directa hacia Durango y estamos en la mejor disposición de apoyar, de seguir haciendo la parte que nos corresponde.

-Pasando un poco al tema de Agua Saludable, nos llama mucho la atención que lo vimos a usted en la negociaciones, incluso en el ejido La Goma, muy activo. Todos aquí en el periódico estábamos esperando el resultado de esas negociaciones; sabemos que es algo muy positivo.

Mira, yo creo que el proyecto de origen es bueno. La idea es suministrar algo en calidad primero y luego en la cantidad suficiente. Pero sí tenemos que reconocer que el proyecto no se socializó lo suficiente. Se compartió con los liderazgos ejidales, pero no permeó y esto generó que cuando ya iban a iniciar las obras, hubiera muchas inquietudes de los pobladores y muy legítimas, donde se decía "¿qué garantías tengo de que con este proyecto voy a seguir contando con agua para mi parcela?". Entonces, había muchas dudas de la gente y aquí yo le reconozco al senador con licencia, Gabriel García Hernández, quien fue un enviado especial del gobierno federal, la sensibilidad para escuchar las inquietudes. ¿Y cuál era su preocupación?, que el punto de extracción podría afectar sus cultivos, ya que se iba secar una parte del río y esas aguas que se usaban para dar un miniciclo; y se les explicó, y por esta razón el punto de extracción se va a llevar 7 kilómetros debajo de donde estaba contemplado originalmente.

Esto generó más confianza de la gente, los compromisos que se hicieron sobre la cantidad de agua de la que se iba a dotar, y los 14 ejidos y un anexo, es decir, las 15 localidades que se abastecen con el agua de la presa Francisco Zarco, no se vieran afectados. Las modificaciones las estamos llevando a cabo tanto el Gobierno de Coahuila como de Durango; estamos apoyando en la modificación del proyecto para garantizar que el punto se modifique.