Henry Martín dice que no se piensa esconder tras el fracaso de México en el Mundial

"Es un fracaso, no me voy a esconder en otra palabra. Lo asumo, fue un gran fracaso para todos", dijo Henry Martín, delantero del América.

"Fracaso, es lo que es. No nos vamos a esconder, por lo menos yo no me pienso esconder, porque no logramos lo que planteamos, lo que teníamos como meta".

Su gol no lo consuela: "Independiente del gol, lo hubiera cambiado por la calificación".

Había confianza en lograr el objetivo: "Tenía plena confianza de que caería el tercer gol, era el minuto 52 y ya teníamos dos, había plena confianza en lograrlo, y te quedas con ese sabor de que generamos, de que propusimos, pero no logramos nada".

No se sabía lo que pasaba con Argentina y Polonia: "Nosotros queríamos meter cinco goles para superar esto. Salí de la cancha triste porque salgo y nos faltaba un gol. Sentí que quedé a deber, diferente hubiera sido salir y tener los tres que necesitábamos".

El análisis de Henry Martín termina ahí, no ve al futuro: "No sé qué vaya a tener que pasar, que se vaya a tener que hacer con el futbol mexicano. Ahora lo que me ocupa es esta eliminación. Estamos dolidos por no darle la alegría que se merecen los aficionados que hicieron sacrificio por venir aquí. Estamos tristes. Se vendrán las críticas y hay que afrontarlas".