Heat y Spurs chocan en Ciudad de México

Luego de una ausencia de poco más de tres años, el mejor basquetbol del mundo regresa a nuestro país, cuando el Heat de Miami se enfrente hoy a los Spurs de San Antonio en la Arena Ciudad de México.San Antonio vuelve a México por primera vez desde diciembre de 2019, cuando derrotó en un gran partido 121-119 a los Soles de Phoenix, en el último partido de la NBA que se disputó en nuestro país, ya que en 2020 y 2021 no hubo encuentros debido a la pandemia de COVID-19. En aquel duelo, con el encuentro empatado a 119 puntos, Patty Mills encestó un disparo con tres décimas de segundo en el reloj para darle la victoria a San Antonio.El choque de hoy será el número 31 de la NBA en tierras mexicanas, la mayor cantidad en un país fuera de Estados Unidos y Canadá.San Antonio disputará su séptimo encuentro en nuestro país, para igualar a los Mavericks de Dallas como los equipos que más veces se han presentado en México. Por su parte, el Heat solo tiene una visita a suelo mexicano, fue en 2017 y derrotó a los Nets de Brooklyn por 101-89, así que buscan repetir la historia.Los equipos llegan al choque de hoy viviendo momentos muy distintos, el Heat, que la temporada pasada llegó a la final de la Conferencia del Este y perdió en siete juegos contra los Celtics de Boston, tiene marca de 15-15 y ha ganado tres partidos consecutivos, mientras que los Spurs están en reconstrucción y con 9 victorias y 19 descalabros están en los últimos lugares en el Oeste.Por la revanchaErik Spoelstra, entrenador del Heat, aseveró ayer que su equipo buscará levantarse de la derrota que sufrió el sábado pasado ante San Antonio."Fue una lección de humildad porque simplemente no jugamos bien, nos superaron en ese juego y eso siempre es difícil de manejar para nosotros, pero es algo de lo que intentaremos levantarnos mañana (hoy)", aseguró el coach en la previa del enfrentamiento ante los Spurs.La semana anterior los Spurs sorprendieron en su visita a Miami y lo vencieron 115-111, algo que el coach del Heat confió en que no se repetirá."Todavía estamos tratando de ganar terreno en la temporada, queda mucho camino por delante. Debemos empezar a crear una conexión, desarrollar confianza, para eso tendremos algunas derrotas difíciles, pero creo que lo estamos logrando y queremos demostrarlo", explicó.Por su parte, Gregg Popovich, entrenador de los Spurs, dijo que su equipo no va a pelear esta temporada por el título porque trabaja a futuro con sus jóvenes."Este no es el equipo de antaño, sabemos que no vamos a jugar por el campeonato este año. Nuestro objetivo es desarrollar al gran número de nuevos valores con los que contamos aquí para mirar al futuro", destacó.Sobre el choque de hoy dijo que: "Esperamos dar un gran espectáculo ante un rival fuerte como lo es Miami para que todos los fanáticos disfruten, porque el público mexicano ha sido genial con nosotros".