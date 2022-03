'Hay que poner orden', dice alcalde de Torreón sobre detención de ejidatarios

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, se pronunció este viernes respecto a las detenciones que realizaron elementos del Grupo de Reacción Laguna (GRL) y de la Policía Municipal en contra de habitantes del ejido San Luis, mismos que realizaban un bloqueo en el periférico para protestar por un conflicto de agua para uso agrícola.

Cuestionado este día por medios de comunicación, el alcalde descalificó en primer término las consignas de los manifestantes, infiriendo que existen "intereses ocultos" detrás de las protestas y que deberían investigarse, dijo además que no ha podido observar los videos de las detenciones y que por ello habrá de analizar luego su existió uso excesivo de la fuerza, pero en todo caso argumentó que la actitud de los agentes de seguridad obedece a una aplicación de la ley y procurando el orden en el municipio.

TAMBIÉN LEE 'No puedo respirar', ciudadano a elementos del Grupo Reacción Laguna

"Diálogo sí, respetando los intereses que legítimamente en verdad represente, yo no estoy convencido que sean ellos los afectados, yo creo que hay intereses ocultos y que los habremos de descubrir y pronto... Yo siempre he estado abierto al diálogo, yo espero también que ellos estén igual, siempre manifestando y ofertando el diálogo, la apertura, incluso más allá".

Respecto a la aplicación de los protocolos del Grupo de Reacción Laguna en contra de los alrededor de 15 ejidatarios, mismos que además pedían su presencia para dialogar pacíficamente, el mandatario afirmó que estaban "cometiendo un ilícito" al bloquear vías de comunicación, lo que justificó la aplicación de la fuerza y al margen de sus derechos de manifestarse en la vía pública.

"No he visto los videos, lo que sí sé es que estaban cometiendo un ilícito, yo no sé si se justifique (uso de la fuerza) o no, pero yo dije que mi primer eje de gobierno es seguridad y orden, hay que poner orden, es muy simple".

VER MÁS En protesta pedían diálogo con el alcalde de Torreón... Los detienen

Los agentes del GRL y la Policía de Torreón realizaron empujones a ciertos integrantes de la prensa

Cepeda González también fue cuestionado sobre las acciones para bloquear el trabajo informativo de las que fueron objeto reporteros, camarógrafos y fotógrafos durante la protesta, de parte de agentes del mismo Grupo de Reacción Laguna que tapaban lentes de las cámaras, empujaron y golpearon a los periodistas e incluso amenazaron con detenerlos.

Señaló que "por supuesto que no, eso jamás es una indicación, pero jamás también desearía que se malinterpretara o se desviara el punto central de esto, si hubo un tema de esta naturaleza yo, no sé si pasó o no, ofrezco una disculpa, no lo hemos hecho ni lo habremos de hacer jamás, sin embargo también creo que el objetivo principal es que alguien está cometiendo un ilícito de salud pública ya manifiesto y que no lo vamos a permitir, si hubo algo que interrumpió alguna acción o algo por el cumplimiento se cayó en algún exceso, pues yo ofrezco una disculpa".