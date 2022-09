'Hay que mejorar el ambiente con la afición', asegura Memo Ochoa

Guillermo Ochoa ha vivido de todas con la Selección Mexicana. Buenas y malas.

Y ahora que se dice que el equipo mexicano no vive su mejor momento, el veterano asegura que, de puertas para adentro, "el grupo está muy bien", pero también acepta, que en general: "Hay que mejorar el ambiente".

Ochoa asegura: "de puertas para adentro el grupo está bien, convencido del trabajo que se ha hecho. Existe autocrítica de las cosas buenas y malas que se deben mejorar, son cosas que uno como futbolista no puede controlar".

Pero también acepta, se vive ´pesimismo, el mismo Gerardo Martino lo ha aceptado: "Yo creía que habíamos cambiado en esa parte, pero es verdad, hay que mejorar el ambiente entre los jugadores y la afición, esa parte media es difícil de cambiarla en un país como México".

(FOTO: ARCHIVO)

"Hay cosas más importantes en las que nos tenemos que concentrar, sabemos que a la hora buena, de los Mundiales, tenemos que darle una alegría, porque se paraliza todo, que podamos ir al Ángel, que vayan a disfrutarlo. Veo las banderas en los coches, lo primero que me emociona es el Mundial".

Memo va por su quinta Copa del Mundo, tercera como titular, pero ya no es el mismo muchacho que en Alemania 2006: "Ha cambiado la perspectiva, el enfoque. En el primer Mundial sabía que no tenía opciones de participar, pero eso me cambió el apetito, y decía que lo quería vivir en la cancha. Ahora cambia la responsabilidad, porque tienes que ir arropar a los jóvenes".