'Hay que medir las palabras', Fernando Ortiz lanza mensaje a 'Tata' Martino

Después del encuentro entre México y Paraguay (0-1) en Atlanta, Gerardo "Tata" Martino habló del caso Alejandro Zendejas y calificó al jugador de "chantajista".

Ante esta situación, Fernando Ortiz, estratega del América, también se manifestó al respecto y defendió al futbolista de las Águilas.

"No soy quien para opinar respecto a las decisiones que se tomen en un área que no me corresponde, pero hay que tener cuidado con las palabras y como se utilizan a la hora de comunicar, sea el entrenador de Selección o quien sea. La comunicación no es fácil y a veces hay que medir las palabras", declaró el "Tano".

Asimismo, dijo que habló directamente con el futbolista y le externó sus puntos como jugador y técnico. Destaca la tranquilidad de Zendejas.

"Tendríamos que preguntarle a Alejandro (Zendejas) como se siente. Hablé con él y le dije lo que pensaba como jugador y como técnico. Alejandro va a tener que responder esa pregunta, él está bien, está tranquilo que es lo más importante", aseveró en conferencia de prensa.

¿Qué dijo Gerardo Martino?

Gerardo Martino declaró al término del encuentro ante la Selección de Paraguay que Alejandro Zendejas intentó chantajear a la Selección Mexicana.

"Evidentemente, yo como entrenador digo que si la exigencia o la duda (para firmar el documento) es si vas a ir o no al Mundial, de ninguna manera quiero un jugador que piense de esa forma, es decir, es casi como una extorsión (chantaje), pero la realidad es que había que firmar un documento de traspaso de federación y el futbolista dijo que lo iba a firmar y después no lo firmó, es lo que me transmiten a mí, yo no hablé con el jugador", declaró el timonel argentino.

"Las cosas hay que decirlas como son, el jugador tenía que firmar un documento y el jugador no lo quiso firmar, no hay que darle vuelta a las cosas. Deberían preguntarle al jugador, en este caso el punto ya es del jugador, no hay un problema de la federación o del entrenador", agregó el "Tata".