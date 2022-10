'Hay que estar donde te valoran', lagunero Chofis López tras triunfo del Pachuca

Este domingo el Pachuca obtuvo su séptimo título de la Liga MX, tras derrotar al Toluca, y posicionarse como campeón del Apertura 2022.

Uno de los jugadores que brillaron durante el torneo fue el lagunero Chofis Lopéz, quien jugó en Estados Unidos; ahora que está de vuelta en la Liga MX, lo hace a lo grande, con un gran triunfo.

En conversación con Claro Sports, el jugador señaló que esta experiencia le recordó a los inicios de su carrera, así como el destacar lo que se siente estar en donde se siente valorado como futbolista.

"Me recordó mucho a mi inicio, de mi carrera, así me gritaban, así me apoyaban, y bueno, hay que estar donde te valoran, y creo que estoy en el lugar indicado, donde quiero estar mucho tiempo".

"Eso es lo primordial, el apoyo de la familia, la familia siempre va a estar contigo, los amigos, y bueno, hay que valorar mucho eso. La gente que siempre te va a estar apoyando y esto es lo que me da fuerza para seguir adelante, había días donde a veces no tenía ganas de ir a entrenar, pero esto es lo que me motiva."