¿Hay posibles omisiones en la búsqueda de Debanhi Escobar?

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) mantiene abiertas las investigaciones sobre los servidores públicos que participaron en las labores de búsqueda de Debanhi Escobar, según señala El Universal, para determinar si alguno de los involucrados incurrió en omisiones que fueran impedimento para que la joven de 18 años de edad, fuera localizada rápido.

En una entrevista exclusiva que hizo el titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos cometidos contra las mujeres, Griselda Núñez, para El Universal, señaló que se está buscando determinar si alguno de los funcionarios incurrió en omisiones que impidieran encontrar a Debanhi, durante los 13 días que permaneció como desaparecida, hasta que finalmente fue encontrado su cuerpo.

La investigación, según señala la fuente, está principalmente enfocada en la búsqueda que se hizo en el motel Nueva Castilla, que fue en donde se encontró el cuerpo, y en donde se pudiera haber cometido alguna irregularidad.

Y es que, durante las actividades de búsqueda en el motel, se utilizaron drones y binomios caninos durante la primera semana que Debanhi fue reportada como desaparecida.

"Uno de los principales enfoques de la investigación está centrado en las posibles omisiones que los servidores públicos que participaron en su búsqueda incurrieron, entonces, en las cámaras se está tratando de localizar no solo lo que pasó con Debanhi, sino quienes realizaron la búsqueda en ese espacio y esto nos podrá determinar el tema de las responsabilidades", cita El Universal.

Además, dentro de las investigaciones también se está indagando a los empleados del motel Nueva Castilla, ya que mientras Debanhi estaba desaparecida, habían señalado que el lugar no contaba con cámaras de grabación, sino solamente de un circuito cerrado.

Esta semana salieron a la luz varios videos de Debanhi al interior del motel, lo que contradice las primeras declaraciones.

La realidad es que la Fiscalía aún no puede determinar que pasó con Debanhi, por lo que no es momento de determinar si existen responsables de deceso.

Cabe recordar que las condiciones por las que fue encontrada Debanhi, no hubo la posibilidad de hacerle pruebas toxicológicas para confirmar si se encontraba en estado de ebriedad o incluso, si había ingerido algún otro tipo de droga.

El caso de Debanhi Escobar ha generado indignación, no solamente en México, sino a nivel internacional, su muerte llegó hasta las primeras páginas de The New York Times. Su deceso no ha quedado del todo claro, y las redes sociales están llenas de teorías.

Su muerte está siendo investigada como un feminicidio.