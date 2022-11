'Hay muchos recuerdos en la Comarca Lagunera', Napoleón habla de su regreso a la región

En 1976, José María Napoleón lanzó la canción Vive, que escribió en la envoltura de un kilo de tortillas, sin imaginar que se volvería un clásico de la música y además le otorgaría múltiples satisfacciones.

El llamado "Poeta de la canción" habló con El Siglo de Torreón del último concierto que dará en la región el 25 de noviembre, de su despedida de los escenarios y por supuesto de Vive, melodía que literalmente lleva en su corazón.

"Vive, ha sido la llave que me abrió todas las puertas que se puedan imaginar. Vive, es el estandarte de mi vida, fue la bandera de mis padres y esta canción me permitió comprarles a ellos una casita porque vivíamos de una manera muy humilde.

"Ahora, les cuento que en una ocasión andaba con mi familia caminando en Canadá y pasamos por un local de tatuajes, mi hija ya se había puesto de acuerdo con el tatuador y entonces me meten ahí y ella me convenció de tatuarme la palabra Vive en mi pecho, en honor a la melodía", contó vía telefónica.

Desde su hogar en Aguascalientes, José María dijo que tiene sentimientos encontrados, pues le emociona volver a Torreón, una tierra que aprecia mucho, sin embargo, será la última vez que le cante a los laguneros en el Coliseo Centenario.

"Tengo un respeto muy grande por Torreón, bueno por todo, por cada sitio que he ido. Hay muchos recuerdos de la Comarca Lagunera. Tengo bastantes amigos allá y en verdad que he pasado muy buenos momentos.

"Les confieso que cuando despega el avión a donde voy, levanto la persiana de mi ventanilla y entro en una serie de complicados sentimientos que me llevan a un montón de cosas; sé que tengo que despedirme porque deseo disfrutar a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos", resaltó.

Aclaró el cantante que él ya no hará conciertos, pero sí seguirá grabando temas o componiendo para otros artistas.

"Eso lo voy a dejar de hacer hasta el último día de mi vida que esté consciente. Fíjense, en estos días llevo alrededor de unos 30 intentos nuevos de temas y de ahí podrían quedarse unos 10. Deseo escribir para otros intérpretes y llevar a cabo otras expresiones artísticas como la pintura".

Entre los proyectos del maestro Napoleón, mencionó dos próximos que lo tienen sumamente entusiasmado. "Estoy terminando de escribir mi libro que se llamará Yo ya pasé por ahí. Viene un disco con el mariachi Vargas de Tecalitlán. Tiene melodías ya clásicas de un servidor y otras nuevas".

En el terreno personal, Napoleón explicó que no todo ha sido color de rosa para él, sin embargo, cuando ve las miradas de sus hijos o nietos, reafirma que cualquier sacrificio ha valido la pena.

"La vida es tan buena como queramos o tan fea como la tratemos. La vida está ahí, los responsables de vivirla somos nosotros, así que hay que tener cuidado con los pasos que damos para que todo sea positivo.

"Si luchamos por lo que amamos y queremos creo que las cosas serán buenas, yo lo he comprobado. Miro hacia atrás y sí, pasé por momentos complicados, pero ahora que veo a la familia que tengo, me doy cuenta de que no cambiaría nada de lo que ha pasado por llegar a este sitio en el que también me ha apoyado tanta gente que oye mis canciones".

Algo de lo que también se siente orgulloso José María es que su carrera la ha llevado de una forma correcta, sin escándalos.

"Yo tengo por bandera consejos de mi padre que están muy clavados. No tengo nada que esconder, pero tampoco tengo nada que andar pregonando; la mejor opinión la tienen las personas que han comprado mis discos, a quienes me han hecho el favor de cantar mis canciones.

"Respeto mucho la vida de todos los demás, como respeto la mía, Dios me la prestó nada más y me marcharé más tarde o más temprano, así que mientras llega eso yo trato de vivir la vida de la mejor manera siguiendo mis preceptos de vida".

Repertorio

Algunos éxitos de Napoleón son:

*Vive

*Eres

*Hombre

*Ella se llamaba Martha

*Pajarillo

*Leña verde

*Lo que no fue no será