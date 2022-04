Hay campaña permanente de desprestigio en contra de mi gobierno: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que hay una campaña de desprestigio permanente en contra de su gobierno.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal afirmó que la sección "Quién es quién en las mentiras de la semana" solo se presentan una síntesis del cúmulo de las mentiras en contra de su administración.

Señaló que muchas de estas "fake news" son de risa por lo que manifestó que una de las cosas que no deben de hacer en política es no hacer el ridículo."(La sección `Quién es quién en las mentiras de la semana´) es una síntesis, porque es un cúmulo de mentiras, es una campaña de desprestigio permanente, pero esto sirve para entender porque hay algunas (noticias) de risa. Siempre he dicho que en la política, una de las cosas que no se deben de hacer o evitar, es el ridículo."Puede uno estar muy enojado, por eso en política y en cuestiones que tiene que ver con lo público, hay que contar hasta 10 y respirar profundo y serenarse, no enojarse. Muchas cosas se hacen con pasión, pero debe de haber equilibrio, eso es lo ideal. Corazón caliente, cabeza fría", comentó.