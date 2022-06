Hasta no desmayarme no me voy a ir: Belinda le baja la presión en pleno concierto

La cantante Belinda fue una de las artistas más esperadas del festival de música Machaca 2022, evento que marcó su regreso a los escenarios de México tras finalizar su gira Catarsis en el 2018.

La presentación estuvo marcada por la nostalgia, en donde Beli interpretó varios de sus éxitos como Bella Traición, Ni Freud Ni Tu Mamá y Egoísta.

Sin embargo, antes de cantar el tema Ángel, la artista detuvo la música, pues señaló que estaba comenzando a sentirse mareada, por lo que se sentó en el escenario y pidió a sus belifans que cantaran por ella la canción.

"Me estoy sintiendo un poco mareada, y no me quiero bajar del escenario, así que hasta no desmayarme no me voy a ir. Así que si me hacen un favor, y cantan esta canción por mí y me siento aquí con ustedes, hasta que me sienta un poquito mejor. Quiero que sepan que vengo directo de un vuelo de cinco horas para estar aquí con ustedes porque los amo con todo mi corazón", dijo la cantante.

"No me voy a ir, eh, aunque me desmaye y se me baje la presión", afortunadamente, Belinda pudo continuar con su presentación.