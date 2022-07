Harry Styles y Sam Fender entre los candidatos al premio Mercury de la música londinense

Harry Styles, Sam Fender o la rapera Little Simz figuran entre los doce candidatos para hacerse con el premio Mercury de la música, que celebra el mejor álbum del año en el Reino Unido e Irlanda.

De esta lista final, diez aspiran por primera vez a este galardón, considerado como el más prestigioso de este país, según destacaron este martes los organizadores en la cadena BBC Radio 6.

El propio Styles, ex del grupo pop One Direction, se cuela por primera vez en este exclusivo club de artistas británicos e irlandeses con el disco "Harry's House", el trabajo más comercial de esta edición de los Mercury.

Aunque Styles sigue dando pasos para dejar atrás su imagen de "boyband", los expertos consideran que aún es pronto para que triunfe en estos premios, donde el cantautor Fender, con el álbum "Seventeen Going Under", o la propia Little Simz, con "Sometimes I Might Be Introvert", son algunos de los favoritos.

Entre los primerizos sobresalen, asimismo, la cantautora inglesa Self Esteem, la artista folk Gwenno, cuyo trabajo "Tresor" está cantado principalmente en el dialecto de Cornualles, y el dúo de música alternativa Wet Leg, cuyo álbum del mismo nombre ya fue muy bien recibido en el último festival de Glastonbury.

También son novedad en la lista de candidatos la banda de metal Nova Twins -compuesta solo por chicas- y el pianista escocés de jazz Fergus McCreadie, en una muestra más de la variedad de estilos que barajan los Mercury.

Y mientras unos se estrenan, otros regresan, como ocurre con el guitarrista Bernard Butler, ganador de un Mercury en 1993 como integrante de los legendarios Suede.

En esta ocasión, el músico opta al premio por su colaboración con la actriz Jessie Buckley en el disco "For All Our Days That Tear The Heart".

Cierran la lista la banda de punk Yard Act, con "The Overload"; el cantante londinense de soul Joy Crookes, con "Skin"; y el rapero Kojey Radical, con "Reason To Smile".

La ceremonia de entrega del premio Mercury se celebrará el próximo 8 de septiembre en el Eventim Apollo de Hammersmith, en Londres, donde actuarán varios de los candidatos seleccionados este año.

Su última ganadora fue Arlo Parks, quien se llevó el galardón al mejor álbum del año en el Reino Unido e Irlanda por su trabajo discográfico de debut, "Collapsed in Sunbeams".