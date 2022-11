Harán estudios de antígeno prostático y ultrasonidos gratuitos a varones de Gómez Palacio

El 29 de noviembre se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra el cáncer de próstata con el fin de crear conciencia entre los varones sobre la prevención de esta enfermedad, que va en aumento. En este sentido, la Dirección de Salud Municipal de Gómez Palacio organiza por primera vez el “mes azul” orientado a la atención y cuidado de la salud de la población masculina mayor de 40 años de edad.

El titular de la dependencia, José Antonio Adame de León, dijo que a partir del próximo lunes 7 de noviembre se estarán realizando estudios de antígeno prostático así como ultrasonidos de forma gratuita, a partir de las 8:30 horas.

“El objetivo es tratar de prevenir el cáncer de próstata que es el más frecuente en los hombres, por eso lo hemos denominado así porque queremos que las gentes mayores de 40 años acudan a Salud Municipal para hacerles un examen que puede ser un antígeno prostático o que puede ser un ultrasonido próstata, con esto nosotros prevenimos este problema del cáncer, nos damos cuenta si el paciente tiene riesgos”, dijo. El funcionario aseguró que ambos estudios se realizarán en las instalaciones de Salud Municipal y que se espera atender a diez varones por día. “Los hombres también tenemos derecho a cuidarnos y también tenemos derecho a la salud”, expresó.

Adame de León dijo que, de ser detectada una anomalía, el paciente será trasladado al Hospital General para su debida atención para que pueda recibir el tratamiento y seguimiento adecuado.

Según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) hay algunos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar la enfermedad como la edad, los antecedentes familiares, la alimentación y los estilos de vida. Los cánceres en la próstata crecen lentamente, no presentan síntomas en etapas tempranas, afectan a los hombres mayores, y ocurren cuando las células de esta glándula comienzan a crecer y multiplicarse sin control. En etapas iniciales, el cáncer de próstata generalmente no produce síntomas pero en etapas avanzadas se puede presentar problemas urinarios (flujo de orina débil o interrumpido, ganas repentinas de orinar o aumento de la frecuencia, dificultad para iniciar el flujo de orina y para vaciar la vejiga por completo y dolor o ardor al orinar) o sexuales (dificultad para tener una erección, presencia de sangre en la orina o el semen, y dolor en la espalda, las caderas o la pelvis que no desaparece). Es importante acudir al médico ya que algunos de estos síntomas, pueden ser producidos por enfermedades o afecciones distintas al cáncer, según explica el INSP. Algunos medios de diagnóstico son el tacto rectal, biopsia, prueba del antígeno prostático específico o ultrasonido transrectal.