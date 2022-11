Han sido años de frustración, decepción y sufrimiento: Adrián LeBarón sobre aniversario de masacre

A tres años de la matanza en La Mora, en la que tres mujeres y seis niños de la comunidad LeBarón fueron asesinados en Sonora, Adrián LeBarón, padre de Rhonita María Miller —una de las víctimas— , reconoce que han sido años de frustración, decepción, sufrimiento, pero también de fortalecimiento.

En entrevista con EL UNIVERSAL asegura que siguen en la lucha por la justicia y que todos los detenidos por este caso sean acusados de terrorismo.

"Aquí estamos en la lucha... hay un grado de decepción, de frustración y a la misma vez de fortalecimiento, porque nosotros no podemos dejar que semejante caso quede en el olvido", expresa Adrián.

Reconoce que está nervioso porque cada que se cumple un aniversario de este hecho pasa algo en torno al caso.

"En el primer aniversario luctuoso de mi hija empezaron a agarrar gente y desde la mañanera [conferencia de prensa diaria del Presidente] avisaron que ya estaban agarrando gente relacionada con el caso. Me metí en eso y descubro que sí los detienen con cargos de delincuencia organizada; entonces, los arraigan y luego los vinculan a proceso por delincuencia organizada y les dan prisión preventiva oficiosa. 24 de ellos están así.

"Todo esto lo sufrimos, y luego hay otros siete que están vinculados a proceso con prisión preventiva oficiosa por homicidio. Yo y mi familia hemos estado en las audiencias donde vinculan a proceso a siete de los que participaron con el cargo de homicidio", relata.

Explica que lo que buscan, y siguen luchado como familia, es que los detenidos sean sentenciados por terrorismo.

Además, recuerda que en este camino de tres años durante la búsqueda de impartición de justicia fue asesinado uno de los abogados en el caso, así como un policía responsable de la investigación.

"Hemos sufrido mucho nosotros tras la procuración de la justicia, siempre estamos muy pendientes. Ahorita estamos luchando mucho por que los detenidos, que no han sido juzgados y no han llegado a su corte, están ahí guardaditos nada más, vinculados a proceso, [están] reclamando un grado de inocencia. Estamos peleando por que los sentencien por terrorismo y desplazamiento forzado".

Adrián LeBarón dice que cuando sucedió la matanza esperaba que la justicia llegara a un mes o semanas después; sin embargo, desde su punto de vista esta lucha apenas empieza y ahnela que un día llegue la justicia.

"Que no se olviden estas muertes"

En punto de las 17:00 horas de este viernes, la familia LeBarón recordará a sus víctimas en el panteón municipal de su colonia. Adrián señala que es importante para ellos que este crimen no quede en el olvido.

"El año pasado mi esposa declaró el 4 de noviembre día de luto nacional desde el Monumento a la Revolución. Entonces, a mí se me antoja pensar que hay que ponerle memoria, apostándole al no olvido. Que no se nos olviden estas muertes", insiste Adrián LeBarón.

Hoy todos sus hijos, nietos y familiares llevarán una carta a cada una de las tres mujeres y los seis niños asesinados ese día, las cuales quemarán para que el mensaje les llegue.

"Va a ser un momento muy sentido, pero yo a mi hija le voy a contar todo, todo este desmadre que he estado sufriendo durante todos estos tres años", asegura.

Dice que lo que más extraña de su hija Rhonita es la presencia que tenía en la comunidad y la valentía con la que vivía.

"Ella iba y venía a La Mora y siempre estaba presente, especialmente si había un evento importante en los LeBarón. Ella se venía de La Mora y algunas veces lo hacía sola con sus hijos. Estas mujeres son muy valientes", expresa Adrián.

Insiste en que este 4 de noviembre sea un día para recordarlos: "Nosotros queremos que sea de luto nacional, de memoria nacional, que todo mundo recuerde a los muertos y que se extienda una vez más este Estado de derecho en nuestro país, y, aunque duela, eso es".

Al saber que está próxima la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a Chihuahua, prevista para la siguiente semana, Adrián lo invita a que acuda a su comunidad.

"Yo quisiera invitarlo a la colonia LeBarón, que venga a ver las realidades de las broncas que sufrimos. Yo lo invito a él, si ya va a estar tan cerquita que se venga de una vez a la colonia LeBarón, que no le saque", dijo.

Agrega que las autoridades de todos los niveles piensan que viven como familia en una burbuja, sin embargo, han sido valientes al seguir luchando por su comunidad.

"No nos vamos a dejar abajo por muchos libros que escriban denostándonos, por muchos bots que envíen a mi cuenta de Twitter, yo no me rajo, yo le sigo para adelante", concluye.