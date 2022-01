Hallan unas 240 inconsistencias en nómina municipal de Torreón

Unas 240 inconsistencias se encontraron desde el fin de semana pasado en el proceso de revisión a la nómina del Ayuntamiento de Torreón, así lo reveló durante este martes el alcalde de la ciudad, Román Alberto Cepeda, quien confirmó además que será para el próximo viernes cuando se tengan los resultados definitivos de dicho análisis.

El mandatario local dijo que desde el pasado viernes, cuando se realizaron los pagos al personal correspondientes a la primera quincena de enero, se dejaron de presentar al cobro de su cheque unas 95 personas de diversos departamentos, lo que generó una de las inquietudes respecto al estado en el que se dejó a la base trabajadora desde la pasada administración municipal.

No obstante y en una segunda reflexión, el alcalde señaló que dichas ausencias podrían ser justificadas en el transcurso de la semana y aclararse de forma definitiva, ya sea que los empleados no hayan tenido oportunidad de presentarse por enfermedad o por algún motivo de fuerza mayor.

De la misma manera evitó adelantar si se preparan recursos para liquidar a quienes sean encontrados en un puesto de forma irregular, aunque sí indicó que la intención de la autoridad es tener la certeza de que cada empleado tenga una labor justificada en la estructura del Ayuntamiento.

“Ya para el viernes tenemos lo final, ayer (lunes) se terminó, se concluyó, pero al final ahorita estamos y yo lo comentaba justo el día de ayer… Cerramos lo que cerramos los que fue el día lunes que fue el último día… No traigo el dato (total de inasistencias), justo eso es lo que van a revisar el día de hoy y las causas también, a qué son atribuibles esas causas, si fueron por el tema de la pandemia o por alguna otra actividad, pero no nos va a ocupar solamente un día, yo creo que para el viernes, para este jueves, viernes, ya tenemos el diagnóstico completo y les podremos decir qué fue lo que encontramos”.

Dijo Cepeda que las 240 inconsistencias no solamente abarcan las inasistencias para recoger cheques de pago, sino otras situaciones que se han estado encontrando en el desarrollo del trabajo municipal desde el 1 de enero y hasta esta semana; se refirió a pagos no apegados al tabulador de sueldos, líneas no claras de responsabilidad y mando, falta de definición de áreas a cargo y demás.

“Hemos encontrado cerca de 240 irregularidades, no irregularidades, inconsistencias en el pago de la nómina”, sentenció.