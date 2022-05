Hallan sin vida a dos menores desaparecidos en Colima

Dos menores de 14 y 16 años que se encontraban desaparecidos desde el viernes pasado, fueron localizados sin vida en la colonia Villas de la Alameda, en el municipio de Villa de Álvarez, Colima.

Jonathan Josué González González, de 14 años, y Christian Rafael Espinosa Camacho, de 16, desaparecieron el viernes alrededor de las 13:30 horas de un domicilio en la colonia Burócratas, de Villa de Álvarez, por lo que se emitió una Alerta Amber por cada uno de ellos, sin embargo, este domingo la Fiscalía de Colima informó que fueron localizados sin vida.

Mediante un breve boletín, la dependencia señaló que los cuerpos de los dos adolescentes fueron encontrados este sábado gracias a un reporte en el que se informó sobre su ubicación.

-

Personal de la Policía Investigadora y de Servicios Periciales se trasladó al lugar de los hechos para realizar actos de investigación y corroborar los hechos; después trasladaron los cadáveres a las instalaciones de la Fiscalía para la práctica de las necropsias correspondientes.

Uno de los cuerpos fue ya plenamente identificado por los familiares y el otro todavía está en ese proceso de identificación; hasta ahora no se han brindado mayores datos sobre lo ocurrido.

Por su parte, a través de sus redes sociales, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva expresó sus condolencias por lo ocurrido: "Quiero expresar mis más sinceras condolencias a los familiares y amigos de Christian Rafael; y a los de Jonathan Josué, mi empatía por la angustia que viven. Como gobierno, hemos estado en comunicación constante con sus padres y les he reiterado que haremos todo lo que esté en nuestras manos para que este doloroso hecho no quede impune. A la Fiscalía le he exigido una investigación profunda que esclarezca lo sucedido, y que encuentre y castigue a los responsables".