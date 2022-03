Halcones Inter, de vuelta en emparrillados de CONADEIP

Tras dos años de ausencia en competencias oficiales, recién los Halcones de la Universidad Interamericana se equiparon para regresar a la actividad en los emparrillados, esto al matricularse en la campaña 2022 del torneo de futbol americano categoría Juvenil Conadeip-Facimex.

Fueron dos años de pausa para un equipo que en poco tiempo logró ser competitivo en un organismo de jerarquía como el de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, sin embargo, los Halcones de la Inter, renovados, listos están para emprender el vuelo y seguir en una trayectoria de ascenso en el deporte colegial.

Martín Emiliano Alavez Velázquez, mariscal de campo del equipo que tutela el coach Emmanuel Flores Zempoaltécatl, reconoce que esta campaña, que ya inició con una importante victoria, es la más esperada por él y por el grupo naranja porque representa la oportunidad de retomar la práctica competitiva de una disciplina que ha marcado su vida: el futbol americano.

“Pasó tanto tiempo y ahora ya estamos de regreso. Fueron meses y meses de querer reencontrarnos y no pudimos hacerlo hasta ahora que las condiciones lo permiten. Jamás perdimos el contacto, pero trabajar virtualmente no se compara con la adrenalina de estar en el campo y equiparse. Como equipo estamos muy comprometidos y agradecidos con esta oportunidad de retomar este deporte que tanto nos ha dado, que nos permite jugar y estudiar en una gran institución”.

Martín Emiliano Alavez Velázquez es pieza importante de los Halcones, mismos que se han renovado para hacer un buen papel en el torneo Juvenil que presenta una interesante sinergia entre Conadeip y la Liga Facimex.

“Debutamos ante Patriotas y aunque logramos la victoria lo cierto es que me costó tomar ritmo. Al principio del juego, en la primera serie del rival, tuve en contra un pick six; en ese momento el coach Emmanuel me dio la confianza y al final terminé con tres pases de anotación y con ello colaboré para una victoria por score de 39-6”, mencionó Alavez Velázquez, quarterback de los Halcones y estudiante de sexto semestre de la Preparatoria de la Universidad Interamericana.