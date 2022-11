¿Habrá nevada? Frío arreciará este fin de semana en La Laguna

El frente frío número 10 ingresa al norte del país e interacciona con la corriente en chorro subtropical y polar, ocasionando vientos fuertes con tolvaneras en Coahuila, además ocasionará lluvias y chubascos, así como la posible caída de agua nieve o nieve en las partes altas del norte del estado durante este fin de semana.

En Torreón, se espera una baja en las temperaturas máximas y mínimas, por lo que este domingo se prevé una disminución hasta los 6 grados centígrados por la mañana y 17 por la tarde, que se agudizaría el lunes. A partir del martes, se espera una recuperación gradual de las temperaturas, pero las mínimas ya no subirían de 9 grados y las máximas alcanzarían hasta 24.

En los estados que conforman la Mesa del Norte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé ambiente matutino gélido en sierras de Chihuahua y Durango, de frío a muy frío en zonas serranas y fresco con bancos de niebla en el resto de la región, así como posible caída de aguanieve o nieve en sierras de Chihuahua, Durango y Coahuila.

Por la tarde, el ambiente será templado, aunque se mantendrá frío en zonas de Coahuila y Nuevo León, habrá cielo de medio nublado a nublado durante el día y viento de dirección variable de 10 a 25 km/h en la región, con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se espera un descenso de temperatura en la entidad, con temperaturas mínimas de 0 a -5 grados centígrados, posibles heladas en las zonas altas, así como rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora (km/h). Se esperan también intervalos de chubascos (5 a 25 milímetros), mismos que podrán estar acompañados de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento en zonas de tormentas.

RECOMENDACIONES

Al respecto, Protección Civil del estado recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de medios de comunicación y redes oficiales sobre el pronóstico del tiempo y avisos de alertamiento por frentes fríos, en especial si se pronostican heladas y nevadas. Evitar intoxicaciones por el uso de carbón, leña y gas como fuentes de calefacción en el interior de las casas habitación.

Verificar que la casa no tenga filtraciones de aire, sella puertas y ventanas con cinta adhesiva u otros materiales similares. Abrigarse con ropa adecuada (gorro, bufanda, tapabocas, guantes, chamarra, etc.) y permanecer, dentro de lo posible, en lugares cerrados. Beber líquidos calientes y consumir alimentos ricos en carbohidratos (energía), como pan, tortillas, chocolates y grasas, y vitaminas "C" (cítricos, ciruelas, guayaba, piña, etc.).

Si los materiales con que está construida la casa son láminas, madera y cartón, entre otros, identificar el refugio temporal más cercano y, en caso de requerirlo, trasladarse hacia éste. Informar a las autoridades competentes y procurar especial cuidado a los grupos o personas vulnerables (menores de edad, adultos en plenitud, enfermos, personas con capacidades diferentes y en situación de calle, etc.) para su atención.

Si padece enfermedades respiratorias o cardiacas, evite las corrientes de aire frío y salir a zonas frías. No sobrecargue las tomas de corriente eléctrica con aparatos eléctricos. Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede llamar al 911.