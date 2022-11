Habrá cambios viales en calzada Cuauhtémoc

La calzada Cuauhtémoc tendrá una modificación, quedará próximamente y de manera temporal cerrada al tránsito vehicular, pues iniciarán excavaciones sobre la prolongación, de bulevar Independencia a Madrid, trabajos que corresponden a la introducción de una red hidráulica, esto en la colonia San Isidro.

Luis Morales Cortés, director de Vialidad y Movilidad Urbana de Torreón, dijo que los trabajos arrancarán el miércoles, lo que generará dificultad, al ser la Cuauhtémoc un desfogue natural de quienes vienen del sur para atravesar hasta Constitución, de modo que se adecuará la vía para dar vuelta a la izquierda en Independencia y tomar la calle Saltillo, donde se ubicaba el restaurante Applebee's, para quienes decidan continuar, o de plano desviarse por la Mónaco, si el destino es el bulevar Constitución.

Señaló que la medida ya es socializada, pues entrará en vigor la próxima semana, y tiene que ver con la excavación que viene desde Constitución, bordeando el club San Isidro, del lado norte de la Madrid.

"Para la próxima semana, la Madrid no se va a tocar, la van a pasar por debajo, y después de que pasen la Madrid, sigue la excavación en prolongación Cuauhtémoc", expresó.

Indicó que los trabajos son relativos a la introducción de una red hidráulica para que, de Independencia, llegue hasta Constitución, y va a terminar en 45 días.

"Va a ser el plazo para que, una vez pasadas las ventas de Navidad y Fin de Año, se pueda trabajar, a partir del 1 ó 2 de enero, en Cuauhtémoc e Independencia", comentó.

Esto en relación a que el gobierno del estado de Coahuila ha informado que se mantendrá el flujo vehicular en la zona para no complicar la circulación durante el Buen Fin y la temporada navideña, en términos de las obras que se realizan en el Sistema Vial Cuatro Caminos, donde se ha buscado no "molestar" el tráfico vehicular, por lo que no se ha cerrado en ninguna ocasión el flujo de tránsito.